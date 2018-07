Filmski tabor Mad About Film: Išče se naslednik Roka Bička

21.7.2018 | 12:40

Utrinek s prvega tabora (Foto: FB Mad About Film)

Foto: FB Mad About Film

Gorenji Radenci - V Gornjih Radencih ob Kolpi bo med 8. in 14. avgustom potekal tretji poletni tabor Mad About Film, na katerem bodo tudi letos sodelovali znani slovenski filmski ustvarjalci. Posebno pozornost bosta mladim namenila filmski in gledališki igralec Jure Henigman ter režiser, scenarist in igralec Luka Marčetič. Organizator je Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, ki izvaja kulturne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju filma in drugih vizualnih medijev.

Za koga je ta filmski tabor?

Za vse mlade, ki so stari med 15 in 19 let.

Kaj moram vedeti o filmu?

Filmsko predznanje ni potrebno. Pomembno je le, da te film zanima.

Bomo veliko delali?

Bistvena posebnost tabora je, da je sproščen in zabaven. Ob tem pa se lahko še marsičesa naučiš in spoznaš zanimive ljudi.

Kdo so dežurni?

Za tabor bodo skrbeli mladi mentorji in filmski pedagogi z bogatimi izkušnjami na področju filma.

Kako se lahko prijavim?

Preprosto izpolniš prijavnico na spletni strani, ali pa se prijaviš po telefonu ali emailu.

Kdo mi lahko pove več o taboru?

Pokliči na 031/443-682, piši na info@madaboutfilm.si, prijavi se na spletne novice ali spremljaj MAF Facebook.

J. A.