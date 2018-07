FOTO: Mali roboti popestrili počitnice v Šmarjeti

21.7.2018 | 13:45

Udeleženci delavnice z mentorico

Žan Cimerman

Šmarjeta - Znate iz Lego kock sestaviti formulo, helikopter ali kaj podobnega in zadevo spraviti v pogon? Tudi če ste odgovorili nikalno, večino od nas zanima, kako se to naredi.

Osem mladih nadobudnežev se je včeraj na delavnici robotike, ki je potekala v OŠ Šmarjeta, učilo prav tega. "Učimo se programirati. Na delavnici smo sestavili različne robotke in potem smo jih v posebnem programu oz. Lego aplikaciji sprogramirali," je pojasnila mentorica Tamara Strnad iz Šmarjeških Toplic.

Otroci so jo pozorno poslušali in sledili njenim navodilom, vmes pa so se prav veselo zabavali vsak s svojim izdelkom. Če kdo misli, da kocke in programiranje zanima samo za fante, se hudo moti, namreč na delavnico so prišla tudi tri dekleta.

"Vesela sem, da so prišle tudi punce, saj želimo razbiti mit, da je programiranje samo za fante. Punce znajo biti še bolj natančne in nikakor ne zaostajajo," je pojasnila mentorica.

V skupi je bil najbolj zgovoren Žan Cimerman, ki je naredil vesoljskega robotka.

"Prišel sem zato, ker imam doma veliko Lego kock in jih rad sestavljam. O robotiki sem že prej nekaj vedel, ker sem že lani hodil na tečaj robotike v Šmarjeti," je za Dolenjski list povedal Žan.

Mentorica je dodala, da ti dogodki s področja robotike v Šmarjeti potekajo pod okriljem Društva čarunalnik, ki jim posoja tudi Lego komplete. Tovrstne delavnice robotike bodo v Šmarjeti potekale še tri petke - 27. julija ter 3. in 10. avgusta.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

