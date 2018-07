Popoldansko neurje: strela udarila v kozolec in zidanico; zalilo kleti, sprožil se je plaz

21.7.2018 | 18:25

V Lešnici je strela udarila v kozolec. Fotografija je ilustrativna. (Foto: J. A., arhiv DL)

Popoldanska nevihtna celica, ki je nastala na območju Dolenjske in se je potem pomaknila proti Posavju, je terjala svoj davek. Najprej je ob 14.49 na Straški cesti v Novem mestu močan veter podrl drevo na cesto. Le 10 minut pozneje je v naselju Lešnica v Novem mestu zaradi strele zagorel kozolec. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar na objektu pogasili. Ob 15.34 je gorelo tudi v naselju Loke na območju občine Krško, tam je zaradi udara strele zagorel nadstrešek zidanice. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Leskovec, ki so požar pogasili in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Podiralo drevje

Ob 15.11 je na cesti Gumberk - Ratež drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja ga je razžagal in odstranil.

Ob 17.19 je na cesti Prečna - Mirna Peč močan veter podrl večje drevo. Gasilci PGD Prečna so ga razžagali in odstranili.

Ob 15.39 je na Cesti Svobode v Brežicah odpadlo vejevje oviralo promet. Dežurni delavec CGP je vejevje odstranil.

Veter razkril streho

Ob 15.17 je v naselju Šmarje (občina Šentjernej) močan veter ponovno razkril streho stanovanjske hiše, ki je bila pokrita s folijo zaradi posledice požara. Gasilci PGD Šentjernej so folijo ponovno namestili in jo dodatno pritrdili.

Poplave

Ob 15.00 je na Mušičevi ulici v Novem mestu meteorna voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so posesali in očistili kletne prostore.

Ob 15.22 je v naselju Gumberk v Novem mestu meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilca GRC Novo mesto sta izčrpala in izsesala vodo iz prostorov.

Ob 16.24 je na Kočevarjevi ulici v Novem mestu zaradi zamašenih jaškov meteorna voda poplavila cesto. Gasilci GRC Novo mesto so očistili jašek.

Plaz na cesto

Ob 15.38 se je v Soteski (občina Dolenjske Toplice) zaradi neurja sprožil plaz zemlje na cesto. Gasilci PGD Soteska in Dolenjske Toplice so očistili cesto, delavec cestnega podjetja je postavil signalizacijo.

Izvlekli avtomobil

Ob 11.59 so na Ulici bratov Zorko na Senovem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom izvlekli osebno vozilo, ki je nasedlo na podpornem zidu.

J. A.