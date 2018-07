Denar za promocijo frankinje

Največji dogodek v sklopu projekta Modra frankinja - žametno vino Posavja je Festival modre frankinje v Sevnici. (Foto: B. B., arhiv)

Sevnica - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je sevniškemu javnemu Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KTMŠ) za naslednji dve leti odobrila nekaj več kot 80.000 evrov za nadaljevanje projekta promocije modre frankinje.

KTMŠ bo vanj skupaj vložil nekaj več kot 200.000 evrov, v projektu pa sodelujejo tudi KZ Sevnica, CPT Krško, in ZPTM Brežice.

Med cilji projekta Modra frankinja - žametno vino regije Posavje v KŠTM navajajo predvsem razvoj modela povezovanja pridelovalcev modre frankinje, ureditev prodajno-promocijskega prostora na Gradu Sevnica, sejemsko-promocijske dejavnosti doma in v tujini, raziskavo uporabe modre frankinje v regionalni kulinariki ter organizacijo vinsko-kulinaričnih prireditev. Pripraviti nameravajo srečanja ponudnikov na temo predstavitvenih izdelkov, nadgraditi sevniški festival modre frankinje v mednarodno in strokovno srečanje, pripraviti delavnice za pridelovalce in gostince ter izdelati strategijo trženja in prodaje. Računajo tudi na zaposlitev strokovnega sodelavca ter izdelavo promocijskih izdelkov iz tega vina in kuharskih receptov na podlagi modre frankinje. Od večje uveljavitve posavske modre frankinje si med drugim obetajo nova kakovostna delovna mesta in krepitev pogojev za rast malih ponudnikov. Hkrati želijo prispevati k ohranjanju podeželja.

VINO S POTENCO

Modra frankinja je v Sloveniji razširjena v dveh vinorodnih deželah, v Podravju in Posavju, oz. v petih vinorodnih okoliših - štajerskem, prekmurskem, bizeljsko-sremiškem, dolenjskem in belokranjskem. Vino iz te sorte odlikuje velika vsebnost antioksidantov, še posebej resveratrola, ki znižuje splošno stopnjo holesterola in zvišuje blagodejno visoko lipoproteinsko gostoto, ki varuje srce. Zmerno uživanje modre frankinje naj bi preprečevalo celo rakava obolenja.

Modra frankinja je tudi sestavni del cvička, metliške črnine in rdečega bizeljčana. Kot samostojno vino z izjemnim razvojnim potencialom je še dokaj neizkoriščena.

