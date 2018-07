Ogenj uničil leseni počitniški objekt

23.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 13.54 uri je med naseljema Sromlje in Curnovec, občina Brežice, zaradi udara strele zagorelo ostrešje lesenega počitniškega objekta. Posredovali so gasilci PGD Sromlje in PGD Dečno selo, ki so požar pogasili. Ogenj je objekt v velikosti približno petdeset kvadratnih metrov uničil, v njem pa je zgorelo tudi nekaj priročnega orodja in ostalih pripomočkov. Bližnji zidani objekt so gasilci uspeli ubraniti pred plameni. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH izvod vikendi-Vaso.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1, izvod Brodarič;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE, izvod Vikendi.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2 na izvodu PROSTOZRAČNO V DOLINO;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRTINA na izvodu KRTINA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pohanca med 7. in 9.30 uro ter Cerina Straža izvod Ošterbenk med 11. in 13 uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Gregovci med 11. in 13.30 uro; na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Vodale izvod Vodale med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Florjanski Graben izvod Prosti vod Praznik-Kovač med 8.30 in 14. uro.

M. K.