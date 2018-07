Krčani v prvem krogu klonili

23.7.2018 | 08:00

Foto: B. B. arhiv DL

Domžale, Krško - Nogometaši Krškega so v tekmi 1. kroga 1. lige Telekom Slovenije v gosteh izgubili z Domžalami z 0:2(0:0), ki so imeli status favorita, a so do zmage proti trdnim tekmecem prišli šele ob koncu.

Igra se je večinoma odvijala pred vrati Krčanov. Prvo lepo priložnost je imel v peti minuti Lovro Bizjak, ki je po podaji Daria Melnjaka dobro streljal, izkazal pa se je vratar gostov Marko Zalokar in žogo odbil v kot. Podobno je bilo v 11. minuti, podajalec je bil Matija Širok, strelec pa Adam Gnezda Čerin, strel slednjega pa je vratar Zalokar lepo ustavil. Pozneje je moral posredovati še ob poskusih Bizjaka, pa tudi Ibričića, izid pa se ni spremenil, je poročala STA.

Šele v 32. minuti je Krško prvič zapretilo, Milan Ristovski pa je meril mimo vrat domačih. Minuto zatem pa se je spet moral izkazati Zalokar; najprej ob prostem strelu Ibričića, po nadaljevanju akcije iz kota pa je žogo odbil čez prečko. Ob koncu prvega polčasa je žoga sicer končala v mreži Krškega, toda zadetek Bizjaka ni obveljal, ker je sodnik pred tem dosodil prekršek Andraža Kirma.

Nadaljevanje ni bilo nič drugačno. Kot piše STA, so Domžale stopnjevale pritisk in streli Melnjaka, Ibričića in soigralcev so pošteno namučili goste. Izid se dolgo ni spremenil, šele v 69. minuti so domači navijači le dočakali prvi gol v sezoni v slovenski ligi. Po zmedi v kazenskem prostoru je Bizjak podal Gnezdi Čerinu, ta je streljal, a je vratar Zalokar žogo že skorajda ustavil. Z golove črte jo je skušal izbiti Tomaž Zakrajšek, kar pa je naredil tako nespretno, da je žogo pod prečko poslal v lasten gol.

Domžale so imele sicer tudi premoč pri kotih, po enem redkih za Krško pa bi lahko Slavko Brekalo izenačil, a je v 72. minuti z glavo za las meril mimo vrat. To pa je bila tudi edina prva priložnost gostov v drugem polčasu.

Na drugi strani ne Ibričić, ki je danes imel vsaj štiri lepe priložnosti, ne Melnjak ne kdorkoli drug pri Domžalčanih pri strelih niso bili več dovolj natančni.

Ko je že kazalo, da se bodo Domžale morale zadovoljiti z minimalno zmago, pa se je v 86. minuti Mujan odločil za nenaden in močan strel od daleč. žoga pa je tik ob levi vratnici končala v mreži, tako da je bila tekma dokončno odločena.

V naslednjem krogu bodo Krčani v nedeljo, 29. julija, doma gostili državne prvake Olimpijo.

* Športni park Domžale, sodniki: Ponis (Koper), Podobnik (veliki Gaber), Habibović (Koper).

* Strelca: 1:0 Zakrajšek (69., avtogol), 2:0 Mujan (86.)

* Strelci: Milić, Klemenčič, Širok, Bizjak (od 70. Nicholson), Ibraimi (od 81. Žužek), Kirm (od 56. Mujan), Ibričić, Melnjak, Dobrovoljc, Gnezda Čerin, Husmani.

* Domžale: Zalokar, Brekalo, Ristovski, Mandić (od 74. Sokler), Vekić (od 79. Kuntarić), Kulinitš, Srečković, Ogrinec, Ahčin (od 63. da Silva), Volarič, Zakrajšek.

* Rumeni kartoni: Klemenčič, Dobrovoljc; Vekić, Ahčin.

* Rdeč karton: /

M. Ž.