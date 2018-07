Kostanjeviška noč

Pihalni orkester iz Šentjerneja (Foto: M. L.)

Na oder je prišlo tudi najvišje vodstvo Prforcenhasua. (Foto: M. L.)

Spust plovil po Krki (Foto: M. L.)

Osvetljena reka in most (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Preden se je dokončno znočilo v soboto je bilo za organizatorji in obiskovalci dogajanja pod skupnim naslovom Kostanjeviška noč 2018 ob koncu tedna že več dogodkov in doživetij. Petkov večer je bil v znamenju dežja, a ko se je vreme zlilo, so na prireditvenem prostoru tistega dne lahko med drugim poslušali pesmi Iztoka Mlakarja.

V soboto zvečer sta na glavni ulici ločeno zaigrala pihalna orkestra iz Šentjerneja in Kostanjevice na Krki, ki sta potem še skupaj nastopila na prizorišču na kopališču »Otok«.

Organizatorji so pripravili tudi rajanje za otroke. Ko se je znočilo, so po Krki mimo mestnega kopališča priplule lučke, ki naj bi jih bilo menda kar tisoč, in med njimi tri posadke, vsaka na svojem plovilu. Splav je vozil kostanjeviško pustno godbo, v katero se za take priložnosti prelevi kostanjeviški orkester, ter celotno najvišje vodstvo Prforcenhausa. Od čolnov se je eden imenoval Barve poletja in drugi Obisk z Jadran.

Čolna sta sodelovala v spustu okrašenih čolnov, ki ga Etnološko društvo Prforcenhaus, organizator prireditve, uvrstilo v spored Kostanjeviške noči. Ker sta bila samo dva, je vsak od njiju dobil enako nagrado.

Po prihodu plovil in izkrcanju njihovih posadk na kopno, se je na prizorišču nadaljevala veselica. Obiskovalcev sobotne noči na Kostanjeviški noči je bilo zelo veliko in vreme je bilo tako, da ni deževalo.

