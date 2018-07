Občina Brežice kršila obveznost dobrega poslovanja

Ljubljana, Brežice - Računsko sodišče je objavilo porevizijska poročila o popravljalnih ukrepih nekaterih občin na področju oblikovanja, določanja in nadziranja cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pri tem je računsko sodišče za občini Brežice in Komenda ugotovilo, da sta kršili obveznost dobrega poslovanja, poroča STA.

Računsko sodišče je v primeru brežiške občine pregledalo odzivno poročilo o učinkovitosti poslovanja pri reguliranju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za obdobje med letoma 2008 in 2012. Za določene popravljalne ukrepe je sodišče ocenilo, da so ti zadovoljivi, nekatere ukrepe pa je ocenilo kot le delno zadovoljive ali celo nezadovoljive.

Kot izhaja iz poročila računskega sodišča, se nesmotrnosti, za katere Občina Brežice ni izkazala v celoti zadovoljivih popravljalnih ukrepov, nanašajo na vzdrževanje hidrantnega omrežja in odvzem vode iz hidrantov, posebne storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode, zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov ter najemnine za uporabo javne infrastrukture, navaja STA.

Posebej v prvi točki občina po mnenju sodišča v predlogu občinskega odloka ni opredelila načina financiranja stroškov vzdrževanja hidrantnega omrežja iz občinskega proračuna in načina oblikovanja cene stroškov porabljene vode iz hidrantov, saj ni opredelila sestavin elementov cene javne službe oskrbe s pitno vodo, kot sta vodarina in omrežnina.

Brežiški župan Ivan Molan je sicer že januarja v odzivu na revizijsko poročilo računskega sodišča pojasnil, da gre za obdobje, ko tovrstna zakonodaja še ni bila povsem dorečena in ko občina ni imela ustrezno organizirane javne službe oz. je njen izvajalec prešel v zasebno last. Občina je zato leta 2012 na novo ustanovila občinsko javno podjetje Komunala in uredila vse odloke glede oblikovanja cen, je tedaj še poudaril.

