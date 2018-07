Najvišje priznanje občine Heleni Kulovec

23.7.2018 | 13:45

Župan Jože Muhič in nagrajenka Helena Kulovec (Foto: B. B.)

Prejemniki srebrnih plaket (Foto: B. B.)

Prireditev je obogatil Oto Pestner. (Foto: B. B.)

Dolenjske Toplice - Praznovanje 20. praznika občine Dolenjske Toplice je s slovesnostjo, na kateri so podelili letošnja občinska priznanja, sinoči doživelo vrhunec. Najvišje občinsko priznanje, grb občine, je šlo v roke upokojeni učiteljici Heleni Miši Kulovec.

Poleg pečata, ki ga je Kulovčeva kot priljubljena in zavzeta učiteljica pustila na topliški osnovni šoli, je vrsto let aktivna članica več društev, tudi Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu in Zveze borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice, kjer je nepogrešljiva pri organizaciji proslav in spominskih dni ter pri obiskovanju starejših članov združenja, katerih zgodbe doživeto popisuje in redno objavlja v občinskem glasilu Vrelec.

Župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič je ob tem podelili tudi tri srebrne plakete in štiri županove zahvale. Srebrne plakete so dobili: Andrej Hudoklin (za večletno uspešno in odmevno delo na področju ohranjanja naravne dediščine), Oštarija Dolenjske Toplice (za izjemna kulinarična popotovanja obiskovalcev Dolenjskih Toplic in promocijo občine) in Marko Pršina (za dolgoletno požrtvovalno in uspešno delo na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine ter dosežke na knjižnem področju)

Županove zahvale so dobili: člani občinskega sveta občine Dolenjske Toplice (za uspešno in korektno sodelovanje z županom in občinsko upravo v mandatu 2014-2018), vaški skupnosti Kočevske Poljane in Pod Srebotnikom (za uspešno in korektno sodelovanje z občinsko upravo pri realizaciji projektov vaške skupnosti v zadnjem mandatu) ter režiser Rok Biček (za uspehe na filmskem področju, ki so postali del širše prepoznavnosti naše občine in za humanitarno dejavnost).

Poleg teh uradnih občinskih priznanj je župan Muhič 25 posameznikom, ki so se v času njegovega županovanja izkazali na področju gasilstva, gospodarstva, kulture, šolstva, sociale in medčloveških odnosov, podelil še nalivna peresa z vgraviranim županovim podpisom in grbom občine.

Na slovesnosti ob občinskem prazniku, je Muhič v svojem govoru predstavil uspehe, ki jih je občina doživela v času zadnjih dveh mandatov, kar je na čelu občine (poplačano posojilo za gradnjo KKC, nove ceste, suhokranjski vodovod ...) , in naštel izzive, ki Toplice čakajo v prihodnje. Končal je z mislijo na jesenske lokalne volitve, za katere si želi, da bi se jih občani udeležili v čim večjem številu, "zmaga pa naj tisti, ki mu zaupa večina."

B. Blaić

Galerija