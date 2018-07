FOTO: 110-letnica PGD Ambrus

23.7.2018 | 15:15

V Ambrusu je bilo v soboto nadvse slovesno, tamkajšnji gasilci so praznovali visok jubilej. (Foto: G. S.)

Ambrus - Leto 2018 je za Prostovoljno gasilsko društvo Ambrus pomembno leto, saj praznuje častitljivi 110-letnico delovanja. Praznovanje so s parado, slovesnostjo in veliko gasilsko veselico proslavili minulo soboto na športnem igrišču pri Podružnični šoli Ambrus, so sporočili iz Občine Ivančna Gorica.

Po zaključeni gradnji gasilskega doma, ki so ga slavnostni odprli ob 100-letnici delovanja, so si v ambruški gasilci postavili nove cilje. Želeli so posodobiti vozni park in opremo ter dvigniti raven operativnega znanja in pripravljenosti v tem delu občine Ivančna Gorica.

»Za nami je aktivnih 10 let, v katerih smo izpeljali nakup dveh gasilskih vozil. V letu 2013 smo prevzeli vozilo AC 24/60 in leta 2014 vozilo GVV-1. S pridobitvijo teh vozil smo zaključili celovit projekt posodobitve voznega parka in obenem nadaljevali s posodobitvijo in nadgrajevanjem opremljenosti operativne enote«, je zbranim na prireditvi povedal predsednik PGD Ambrus Matej Hrovat. V društvu, ki danes šteje kar 243 članov, večino časa posvečajo razvoju operativne ravni, ob tem pa dajejo velik pomen izobraževanju mladih gasilcev, ki bodo nadaljevali njihovo poslanstvo, seveda pa je pomoč ljudem v stiski še vedno glavni namen delovanja.

Na slovesnosti so čestitke ob častitljivem jubileju izrekli številni gostje, in sicer podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar, predsednik regije Ljubljana II. Uroš Gačnik, predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole, poveljnik Štaba civilne zaščite Ivančna Gorica Jože Kozinc in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, so zapisali v sporočilu za javnost.

Po besedah župana Strnada bi bil brez PGD Ambrus pomemben del ivanške občine brez požarnega varstva, kar je prvoten namen ustanovitve društva, seveda pa igra pomembno vlogo tudi v družabnem smislu. »Prepričan sem, da bo gasilstvo v Ambrusu živelo še nadaljnjih 100 let in več. To dokazuje številno članstvo in zagnan podmladek s predsednikom in poveljnikom na čelu. Ambrus je dokaz, kaj lahko naredi skupnost, ki dela v skupno dobro«, je med drugim dejal Strnad. Društvu je ob tej priložnosti v zahvalo in priporočilo za naprej podelil spominski kovanec v podobi občinske znamke Prijetno domače, ki ga podeljuje posameznikom in organizacijam ob jubilejih ter posebnih dosežkih.

»Že ob prihodu v Ambrus sem začutil, da kraj živi za gasilce, saj je iz vsake hiše kukalo nekaj gasilskega. Dokaz temu je tudi številčna udeležba parada gasilcev iz sosednjih društev, ki cenijo vaše delo in vlogo v gasilski zvezi,« je ob tej priložnosti dejal podpoveljnika GZ Slovenije Glažar in nagovor sklenil: »Naj se ve in dobro je vedeti, da Gasilska zveza Slovenije na vas računa tudi v bodoče«.

Po besedah predsednika GZ Ivančna Gorica Strmoleta si PGD Ambrus za vso dosedanje nesebično, požrtvovalno in humano delovanje zasluži vse priznanje in zahvalo s strani gasilske zveze. »Zahvala pa ne gre samo vam, temveč tudi vsem tistim, ki so pred 110 leti prepoznali potrebo, da ustanovijo društvo ter ga uspešno vodijo iz generacije v generacijo«, je še povedal.

Ob jubileju so ambruški gasilci izdali zbornik o delovanju v zadnjih desetih letih in spominsko medaljo, oblikovano posebej za to priložnost. Številna priznanja in spominsko medaljo so podelili že teden prej na svečani akademiji, namenjeni zlasti številnim članicam in članom društva. Na sobotni slovesnosti pa so se zahvalili še svečanim gostom, sponzorjem in donatorjem, sosednjim gasilskim društvom ter društvom iz domače krajevne skupnosti.

Podpoveljnik Glažar je podelil tudi državno gasilsko odlikovanje Plamenico I. stopnje Ivanu Bobnu, ki je med najbolj aktivnimi in nepogrešljivi člani PGD Ambrus. Društvo je prejelo še bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenije in Srebrni znak Civilne zaščite.

Prireditev, ki sta jo povezovali Polona Hrovat in Špela Zupančič, so s petjem popestrili člani Moškega pevskega zbora Ambrus in Glasbena skupina Amabile, parado pa člani trebanjske godbe. Praznovanje se je nadaljevalo pozno v noč, so še našteli na ivanški občini.

M. Ž., Foto: G. Stopar

Galerija