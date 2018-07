V nesreči umrl voznik tovornjaka, cesta zaprta za ves promet

V tem kombiju je prevažal 34 ljudi. (Foto: PU Novo mesto)

Danes nekaj minut po 9. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Koroški vasi. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov sta bila v nesreči udeležena voznika dveh tovornih vozil. Voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak naj bi zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v tovorno vozilo slovenskih registrskih oznak, ki ga je voznik pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Zaradi hudih poškodb je voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak na kraju nesreče umrl. Ogled kraja prometne nesreče še vedno poteka, cesta Novo mesto - Metlika pa je pri Koroški vasi cesta zaprta za ves promet. Obvoz za osebna vozila je urejen, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

V kombiju prevažal kar 34 tujcev, enega odpeljali v bolnišnico



Policisti so v petek nekaj po 9. uri v Podbočju na območju Policijske postaje Krško ustavili voznika avtomobila, za njim pa še voznika kombiniranega vozila hrvaških registrskih oznak. Tovorni del kombiniranega vozila je bil v tistem trenutku sicer prazen, vendar so policisti v bližnjem gozdu kmalu izsledili 34 tujcev, ki jih je voznik pred ustavitvijo policistov izpustil iz kombija in so se razbežali po gozdu.

Tujci so bili v slabem stanju in dehidrirani, enega izmed njih pa so morali reševalci zaradi slabega zdravstvenega stanja odpeljati v bolnišnico. 46-letnemu vozniku kombija in 57-letnemu vozniku avtomobila so kriminalisti odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. Voznika kombija so ovadili zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, voznika osebnega avtomobila pa zaradi pomoči. S kazensko ovadbo so ju kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper oba odredil pripor. Tujce, državljane Pakistana, Iraka, Irana in Somalije, so po oskrbi in opravljenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

"Kazenski zakonik določa, da kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporno kaznijo do petih let in denarno kaznijo. V primeru, da ta oseba povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, pa se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo," je sporočila Drenikova.

Ukradel denar

V kraju Sevno v okolici Novega mesta je v noči na petek nekdo vlomil v skladiščne prostore prodajalne in odnesel denar. Škode je za okoli 800 evrov.

Izmaknil akumulatorja

Med petkom in soboto je v Jordankalu neznanec iz parkiranega tovornega vozila ukradel dva akumulatorja in povzročil za 1.000 evrov škode.

Vlomil hišo

V soboto zvečer je v kraju Dobe na območju Policijske postaje Krško nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Izpraznil zidanico

V Gorenjem Kamenju je med petkom in nedeljo neznanec skozi vrata vlomil v zidanico in odpeljal dve kosilnici, vrtalni stroj in mesne izdelke. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov.

Prijeli 32 tujcev

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Metlika izsledili ter prijeli 32 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

