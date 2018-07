Vračilo dohodnine najpozneje do 30. julija

Ljubljana - S Finančne uprave RS (FURS) so sporočili, da zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine za leto 2017 v drugem svežnju v začetku junija in imajo vračilo dohodnine, jim bo znesek nakazan na njihov tekoči račun do 30. julija. »Kot smo obljubili pozimi, bodo tisti zavezanci, ki so uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko preko sistema eDavki, prejeli vračilo dohodnine na svoj TRR štiri delovne dni prej kot sicer,« so navedli. To pomeni, da bo 35.040 zavezancev prejelo vračilo dohodnine v skupni višini 32.058.247,54 evrov (povprečno vsak 915 evrov) jutri, vsi ostali pa kasneje oz. najpozneje do prihodnjega ponedeljka.

Na FURS-u so še dodali, da bo vračilo bo izvedeno pod pogojem, da zavezanec ni vložil ugovora zoper informativni izračun dohodnine in pa da se mu vračilo ni pobotalo z morebitnim dolgom.

