Turistična ponudba zaradi migrantov ni okrnjena

23.7.2018 | 20:00

Z današnje novinarske konference (Foto: B. D. G.)

Podzemelj - Predstavniki belokranjski turističnih organizacij so se danes odzvali na poročanje o razmerah na meji in potenciranje tragičnih zgodb beguncev, ki so pripeljale do predstav, da po reki Kolpi malodane vsak dan plavajo trupla. Na današnji novinarski konferenci so odločno povedali, da turisti v Beli krajini beguncev sploh ne zaznajo, pa tudi domačini nimajo z njimi niti ene slabe izkušnje.

Bela krajina je zaradi reke migrantov zadnje čase precej bolj pogosto tema v medijih, a predstavniki RIC Bela krajina, TD Vigred Metlika in KC Semič so želeli z današnjo novinarsko konferenco in obiskom nekaterih točk ob reki pokazati, da belokranjski turizem zaradi migrantov ni okrnjen. »Kolpa še vedno velja za varno in najtoplejšo rekov Sloveniji,« je poudaril Peter Črnič, direktor RIC Bela krajina.

Kot je s številkami podkrepil Gregor Jevšček, vodja oddelka za razvoj in promocijo turizma pri RIC-u, je belokranjski turizem v prvih petih mesecih letošnjega leta dosegel enako število prenočitev kot v enakem obdobju lani – to je dobrih 12.000. Lanskoletna statistika pa je kazala za 30 odst. več obiskovalcev kot leta 2016. Med gosti je okrog 70 odst. domačih, vendar pravijo, da tudi število tujcev počasi raste.

Glamping ponudba tudi v Beli krajini raste.

Po Jevščkovih besedah je lani v Beli krajini prenočilo nekaj manj kot 30.000 obiskovalcev, ki so skupaj ustvarili 71.800 prenočitev.

Predstavniki turističnih ustanov v Beli krajini so povedali, da si v prihodnje želijo zmanjšati sezonskost ponudbe in podaljšati povprečni dobo bivanja vsaj na tri dni. Domačine bi radi navdušili za zaposlitev v turizmu in razvili turistično ponudbo ter izdelke za zahtevnejše goste.

Direktorica direktorata za turizem Renata Martinčič, ki se je udeležila novinarske konference v kampu Bela krajina v Podzemlju, je dejala, da je ministrstvu za gospodarstvo žal, da so nekateri mediji prikazovali Kolpo kot reko smrti. »Kolpa je duša Bele krajine, je topla in čista, kar je po svetu že redkost,« je poudarila in dodala, da bodo Belokranjci lažje izpeljali zadane naloge na področju turizma, ker je RIC Bela krajina pred kratkim dobil odobreno sofinanciranje razvoja produktov in promocije v višini 202.000 evrov.

Vodja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi na Slovenski turistični organizaciji Livija Kovač Kostantinovič je ocenila, da je Bela krajina avtentična turistična destinacija. Kot je dejala, migranti ne motijo turističnih doživetij v Beli krajini.

Organizatorji so novinarjem predstavili turistične novosti v Beli krajini ter jim na terenu predstavili štiri ponudnike: Kamp Bela krajina v Podzemlju, glamping območje Kolpa Resort na Krasincu, šotorišče v Adlešičih in kulinarično ponudbo Gostišča Veselič v Podzemlju. To sodeluje skupaj z Gostilno Mueler v Črnomlju, Hotelom Bela krajina v Metliki in Gostiščem Kapušin na Krasincu v projektu Okusi Bele krajine.

B. Dušič Gornik

Galerija