Voda na strehi, objekt neuporaben

24.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 11.21 uri je meteorna voda ogrožala streho pomožnega skladiščnega objekta pri podjetju v Kanižarici, občina Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so iz strehe objekta izčrpali okoli 500 litrov vode, pregledali objekt, ga zavarovali in prepovedali nadaljnjo uporabo zaradi nestabilnosti in poškodovane konstrukcije. Za popravilo bo poskrbel lastnik objekta.

Pesek na cesti

Ob 18.00 so na lokalni cesti Roje pri Čatežu—Škovec v občini Trebnje gasilci PGD Trebanjski Vrh očistili pesek s cestišča, ki ga je naneslo nedeljsko obilnejše deževje.

Maček se je rešil sam

Ob 23.48 je na Topliški cesti v Novem mestu občan opazil mladega mačka v jašku za meteorno vodo. Ob prihodu gasilcev GRC Novo mesto je maček splezal iz jaška. Intervencija ni bila potrebna.

Ogenj pod nadzorom

23. 7. 2018 ob 19.20 so na Roški cesti v Semiču, občina Semič, posredovali gasilci PGD Kot Brezje zaradi kurjenja v naravnem okolju. Ker je bil ogenj pod nadzorom, intervencija gasilcev ni bila potrebna. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS izvod Opet - mrliška vežica.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod Ivec.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA;

- od 7.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM);

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice na območju TP Cerklje - nizkonapetostni izvod Butara ob Krki predvidoma med 8. in 12. uro; na nadzorništvu Sevnica na območju TP Trnovec, Selce, Poklek, Komorivec, Podvrh, Pusti vrh, Krajna brda, Krajna brda 2 in Priklence predvidoma med 7.30 in 14. uro; na nadzorništvu Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje Ledina predvidoma med 8.30 in 11. uro.

M. K.