Rokometaši Krke s pripravami vstopajo v novo sezono

24.7.2018 | 09:30

Novomeški rokometaši so začeli s pripravami (Foto: MRK Krka)

Novinec Luka Florjančič

Novo mesto - Članska ekipa Moškega rokometnega kluba Krka je po slabih dveh mesecih premora danes začela s pripravami na rokometno sezono 2018/19. Izbranci trenerja Mirka Skoka so se že tradicionalno zbrali na igrišču pred novomeško dvorano Leona Štuklja, kjer jih je uvodoma pozdravil predsednik kluba Marjan Kukman, ki je fantom med drugim zaželel uspešno delo, posebne dobrodošlice pa je bil tokrat deležen Luka Florjančič, ki je letošnja edina okrepitev v vrstah krkašev, so sporočili iz novomeškega kluba.

»Veselim se novih izzivov, kajti letošnja sezona bo znova atraktivna, kar se konkurence tiče. S trdim delom začenjamo od današnjega dne in upam, da sezona, ki je pred nami, mine brez poškodb. Ekipa je ostala enaka, priključilo se nam je nekaj mlajših članov iz mladinskih vrst, ki bodo deležni enake obravnave kot starejši članski igralci. Vsak posameznik se bo moral za minutažo, ki jo bo dobil na tekmi pošteno potruditi«, je povedal Skoko.

Rokometaši so na zbor prišli odločeni, da rezultat iz minule sezone še izboljšajo, zato so že na prvem treningu s kondicijskim trenerjem Zoranom Dražetičem naredili test vzdržljivosti, v ospredju pa je nabiranje fizične moči in kondicije. Treninge bodo člani opravljali dvakrat dnevno, večinoma se v okolici Novega mesta, naslednji mesec pa odhajajo na krajše priprave na Madžarsko. V avgustu bo v okviru kluba potekal že drugi rokometni turnir v mednarodni zasedbi, pred začetkom prvenstva pa se bo v Novem mestu odvil tudi Super pokal med MRK KRKA in RK Celje Pivovarna Laško, so zapisali v sporočilu za javnost.

Člansko ekipo sestavljajo: Jaka Jakše, Luka Florjančič, Grega Okleščen, Klemen Matko, Jan Irman, Jaka Plut, Leon Rašo, Tilen Kukman, Jernej Papež, Luka Klemenčič, Kristjan Pršina, Mark Batagelj, David Didovič, Jan Bevec, Kristjan Windischer, Dino Rašo, Aleksandar Tomić, Blaž Brajer in Uroš Pavlin.

M. Ž., Foto: MRK Krka

Galerija