Ogledalo (ne)potrebno

24.7.2018 | 12:00

Slika je ilustrativna (Foto: M. L.)

Gabrje - Na cesti Ratež–Trdinov vrh je pod vasjo Gabrje križišče ceste proti Gorjancem in ceste proti Gabrju. Ker je tam ovinek, je zavijanje z glavne ceste iz Rateža na neprednostno cesto na Gorjance precej nevarno. Domačini te cestne razmere poznajo; pred kratkim je na to križišče spomnil pohodnik iz Novega mesta, ki je poklical v uredništvo na dežurni telefon. »Pogosto grem na Gorjance. Do izhodišča nad Jugorjem se peljem z avtomobilom. Zavijanje levo pod Gabrjem je nevarno, ker je ovinek, zato tam ni pregledno. S cestnim ogledalom bi nepreglednost ublažili,« je predlagal.

Kako kaže z morebitnim opremljanjem križišča, smo vprašali na direkcijo za infrastrukturo. Kot so pojasnili na direkciji, voznike, ki peljejo iz gorjanske smeri na glavno cesto, prometni znak opozarja, da vstopajo na prednostno cesto. Prednostna cesta na tem mestu poteka, gledano v smeri Gabrja, v razmeroma blagem desnem ovinku. Na notranji strani ovinka stoji na desni strani na nekoliko dvignjenem robu, ki pa je pregleden, manjši reklamni leseni kozolec. Za njim je poraščen prostor. Kozolček in rastlinje zmanjšujeta preglednost ceste. Cesta z gorjanske smeri se priključuje na omenjeno prednostno cesto v ovinku, tako da je pri tem preglednost zadostna.

Na takih mestih, kot je omenjeno, po zakonu ni dovoljeno saditi ničesar in tudi ne postaviti kar koli, kar bi zmanjševalo preglednost cest, križišča ali priključka, pojasnjujejo na direkciji. Skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste na cestah zunaj naselij zaradi nezadostne preglednosti ni dovoljena uporaba cestnih ogledal. Ta se lahko uporabljajo samo znotraj naselij, če je preglednost zmanjšana zaradi obstoječe okoliške pozidave in zasaditve na sosednjih zemljiščih. Preglednost s postavitvijo prometnega ogledala zagotovijo izjemoma takrat, ko bi drugače nastali neupravičeno visoki stroški, npr. zaradi rušenja objekta, zidov, odstranitev večjih skal, strmih brežin itn., ali pa preglednosti zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče zagotoviti drugače kot z ogledalom.

Preglednost na obravnavanem območju pod Gabrjem je po mnenju direkcije mogoče izboljšati z odstranitvijo ali s prestavitvijo reklamnega lesenega kozolca in z odstranitvijo rastlinja na sicer preglednem cestnem robu.

Članek je objavljen v aktualni, 29. številki Dolenjskega lista.

R. F