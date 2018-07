Staro mestno jedro bo dobilo lepšo podobo z boljšo dostopnostjo za gibalno ovirane

24.7.2018 | 13:35

Črnomelj (Arhiv DL)

Črnomelj - Občina Črnomelj je bila uspešna na razpisu za pridobitev evropskega denarja na projektu »kulTura«, ki ga bo izvajala do leta 2020, so sporočili iz črnomaljske občine. Tako bodo v skladu z gradbenim dovoljenjem, kulturnovarstvenim soglasjem in projektno dokumentacijo prenovljene talne površine ene od najstarejših poti mestnega jedra Črnomlja - od trga med cerkvijo sv. Petra in banko do trga pred cerkvijo Sv. Duha, in sicer Ulica Mirana Jarca, po domače Faroška gasa, in del Ulice Lojzeta Fabjana, kjer so se dela z arheološkimi izkopavanji že začela.

Projektna vloga z akronimom kulTura in nazivom »Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse.« je bila odobrena v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020. Projektni partnerji so Grad Jastrebarsko, ki je tudi vodilni partner, Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Občina Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela krajina, Univerza v Ljubljani in Libertas međunarodno sveučilište, so navedli v sporočilu za javnost.

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost projekta je nekaj več kot 1,3 milijona evrov, delež v projektu Občine Črnomelj pa znaša dobrih 472 tisoč evrov.

V okviru projekta bodo v Črnomlju površine uredili v kombinaciji granitnih kock, granitnih plošč in asfalta, postavili bodo tudi nekaj urbane opreme. Javno razsvetljavo in ostalo infrastruktur bodo obnovili z lastnim denarjem in ni predmet projekta »kulTura«. Objekte kulturne dediščine ob trasi kulTura, ki danes niso dostopni za invalide, bodo opremili s premičnimi klančinami, uredili bodo tudi dostop za invalide in vozičke iz glavne ulice na trg pred cerkvijo, so opisali na črnomaljski občini.

V projektu »kulTura«, poleg vodilnega partnerja Grada Jastrebarsko in Občine Črnomelj, ki bosta izvajala predvsem investicijski del projekta, sodelujejo še Univerza v Ljubljani s Fakulteto za elektrotehniko in Fakulteto za arhitekturo, ki bosta pripravili mobilno aplikacijo za potrebe turizma, za turistične vsebine projekta pa bodo skrbeli partnerji RIC Bela krajina, Turistička zajednica grada Jastrebarskog in Libertas međunarodno sveučičište iz Zagreba, so še dodali.

