V kombiju "švercal" 31 ljudi. Če opazite sumljiva vozila, obvestite policijo!

24.7.2018 | 14:45

Črnomaljski policisti so sinoči nekaj pred 21. uro na cesti med Vinico in Bojanci ustavili voznika osebnega avtomobila avstrijskih registrskih oznak in takoj za njim še voznika kombija ljubljanskih registrskih oznak. Pri postopku so ugotovili, da 51-letni državljan Hrvaške v kombiju prevaža 31 tujcev (državljani Pakistana, Afganistana in Indije), ki so nezakonito prestopili državno mejo. 55-letni državljan Srbije, ki je vozil avtomobil, pa mu je pomagal pri storitvi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Policisti in kriminalisti okoliščine še preiskujejo.

Voznikoma so odvzeli prostost in ju pridržali, predvidoma jutri ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Tujce so odpeljali na policijski postajo in postopki z njimi še niso zaključeni.

"Policisti na obmejnem območju v zadnjem obdobju obravnavajo več primerov organiziranega "sprovajanja" tujcev, ki nimajo dovoljenja za vstop ali prebivanje v Sloveniji. Ugotavljamo, da storilci v želji po hitrem in velikem zaslužku tujce preko meje in naprej v notranjost države skušajo "sprovajati" na način, da jih v večjem številu vozijo v zaprtih kombiniranih vozilih. Zaradi nehumanih razmer med prevozom (veliko število ljudi v majhnem in zaprtem prostoru, vožnja po makadamskih cestah, primanjkovanje zraka v tovornem delu, dehidracija...) "sprovajalci" ogrožajo življenja teh ljudi, ki so zaradi izčrpanosti in dehidracije v slabem zdravstvenem stanju in pogosto potrebujejo zdravniško pomoč.

Pozivamo ljudi, ki živijo na obmejnih območjih, da nas obveščajo o pojavu sumljivih kombiniranih vozil z zaprtim tovornim delom ali drugih manjših tovornih vozil ob meji. Skoraj vedno pred tovornim vozilom s tujci pelje tudi eden ali več osebnih avtomobilov in ti vozniki prav tako sodelujejo pri kaznivem dejanju. Njihova vloga je, da voznika, ki prevaža tujce, opozarjajo na prisotnost policistov ali opazujejo gibanje policijskih patrulj.

Domačini, ki živijo ob meji na območju Bele krajine, Posavja in na obronkih Gorjancev so že dolga leta naš nepogrešljiv in zanesljiv partner pri zagotavljanju varnosti in varovanju državne meje. Prav oni so tisti, ki odlično poznajo lokalno okolje in znajo najbolje presoditi, kdaj gre za pojav sumljivih vozil ali sumljivih oseb. Za vsa do sedaj prejeta obvestila se občanom zahvaljujemo. Tovrstnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje in zagotavljamo, da se bomo še naprej ob vsakem obvestilu odzvali in natančno preverili okoliščine," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Prijeli osem tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli še osem tujcev ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, devetimi državljani Sirije, Pakistana, Alžirije, Maroka in Egipta , še niso zaključeni.

Zasegli ukradenega porscheja

Lep in uraden (Foto: PMP Obrežje)

Na mejni prehod Obrežje je minulo noč na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Porsche 911 turbo S, nemških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled avtomobila in opazili nepravilnosti pri identifikacijskih oznakah. Na podlagi pridobljenih pristnih oznak so ugotovili, da je bil porsche v letu 2013 ukraden na Švedskem. Avtomobil so zasegli, 30-letnega državljana Kosova pa bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja prikrivanja.

Izginili žlebovi

V kraju Male Vodenice na območju Krškega je med soboto in ponedeljkom nekdo s strehe počitniške hiše ukradel bakrene žlebove. Vlomil je tudi v objekt in vzel zaboj z orodjem. Lastnika je oškodovan za več kot 2,000 evrov.

Nič lažjega, saj je bilo odklenjeno!

Med minuli vikend je v okolici Šmarjeških Toplic neznanec iz odklenjene garaže ob stanovanjski hiši odnesel motorno žago in radijski sprejemnik. Škode je za okoli 700 evrov.

