Karitas zaključuje z razdeljevanjem pomoči za prizadete v neurju s točo

24.7.2018 | 17:45

Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Črnomelj - Karitas zaključuje z razdeljevanjem pomoči za prizadete v toči v Črnomlju in okolici. Komisija Župnijske karitas Črnomelj je v petih obravnavah zbranih prošenj pomoč dodelila 238 prizadetim gospodinjstvom oziroma družinam s skupaj 725 družinskimi člani. Od tega je 113 najbolj prizadetih gospodinjstev včeraj poleg prve pomoči prejelo še drugo nakazilo, skupna vrednost do sedaj razdeljene pomoči znaša 210.650 evrov, so sporočili iz Slovenske karitas.

Kot so pojasnili, je bila višina dodeljene pomoči bila odvisna od škode, socialno ekonomskega stanja, zavarovanja in drugih zagotovljenih ali že danih virov pomoči. Karitas je pomoč usklajevala z občino, centrom za socialno delo ter drugimi institucijami in humanitarnimi organizacijami v občini Črnomelj.

»Do danes se je na Karitas zbralo 233.811 evrov, ki so jih darovali posamezniki, podjetja, škofije, župnije in redovne skupnosti. Hvala vsem za solidarnost s prizadetimi v neurju!,« je v sporočilu za javnost zapisal mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Karitas je tako zaključila s sprejemanjem in obravnavanjem prošenj, ves preostali denar pa bodo namenili že obravnavanim najbolj prizadetim gospodinjstvom. Poskušali jim bodo dodatno pomagati tudi s šolskimi potrebščinami in v jeseni s kurjavo, prav tako pa rešujejo še gospodinjstva v dveh blokih in en primer z zelo veliko škodo.

M. Ž.