Bron in osmina finala Žive Falkner

24.7.2018 | 15:45

Foto: arhiv Žive Falkner

Novo mesto - Novomeščanka Živa Falkner in njena vrstnica Kranjčanka Tjaša Klevišar sta na evropskem prvenstvu v tenisu v kategoriji do 16 let, ki je pretekli teden potekalo v Moskvi, osvojili bronasto medaljo v konkurenci dvojic. V četrtfinalu sta s 6:4 in 6:2 premagali 12. nosilki, Čehinji Kristzyno Lavickovo in Darjo Vidmanovo, nato pa sta se za uvrstitev v finale borili z drugima nosilkama, Belorusinjama Viktoryo Kanapatskayo in Jano Kolodynsko. Izjemno izenačeno srečanje sta dobili Belorusinji s 4:6, 6:4 in 10:8.

V konkurenci posameznic je Falknerjeva nastope končala v osmini finala. Tu jo je s 6:2 in 6:1 premagala Latvijka Patricija Spaka.

Na prvenstvu v Moskvi je nastopilo 144 igralcev, prvenstvo pa predstavlja pomemben mejnik v karieri mladih teniških igralcev, zato se ga udeležuje večina najboljših v tej starostni kategoriji.

B. B.