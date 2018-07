V bloku smrdelo po plinu, ena oseba na zdravljenje

24.7.2018 | 19:00

Na Mušičevi ulici v Novem mestu so gasilci GRC Novo mesto malo po 15. uri zaradi vonja po plinu v več stanovanjskem objektu pregledali stanovanja, izmerili koncentracijo plina in prezračili prostore. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo odpeljali na zdravljenje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Dojenček v avtomobilu

Ob 16.41 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Glavnem trgu v Sevnici, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila v katerem je bil dojenček.

Pomagali pri prenosu obolele osebe

V Stopičah so gasilci PGD Stopiče ob 13.09 nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz stanovanjskega objekta do reševalnega vozila.

M. Ž.