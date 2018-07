Vorkapić najmanj bronast

25.7.2018 | 08:00

Sašo Vorkapić (Slovenska zveza tajskega boksa)

Novo mesto - Novomeščan Sašo Vorkapić bo na svetovnem univerzitetnem prvenstvu v tajskem boksu osvojil najmanj bronasto medaljo. Prvi dan prvenstva, ki poteka v letovišču Pattaya na Tajskem, je v četrtini finala kategorije do 67 kg po točkah ugnal favoriziranega Kazahstanca Azamata Sizdikabajeva.

Kot so sporočili iz Vorkapićevega tabora, sta oba borca dvoboj odprla zelo eksplozivno, a je bil Vorkapić v prvi rundi bolj natančen. V drugi rundi sta začela prihajati do izraza njegova hitrost in občutek za distanco, z nizkimi nožnimi udarci pa mu je uspelo razbiti ritem Kazahstanca. V zadnji rundi je šel Sizdikabajev na vse ali nič, a njegov uvodni pritisk ni obrodil sadov, Vorkapić pa ga je v drugi polovici runde povsem razorožil.

Sašo se bo v polfinalu pomeril s Kirgizom Bekzanom Matisaevim, ki je premagal Madžara Istvana Kurdyja. V drugem polfinalu se bosta udarila Rus Vladimir Kuzmin in Tajec Sungsaguan Kittisak.

B. B.