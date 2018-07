Pregnali sršene; danes brez elektrike

25.7.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.38 uri so v naselju Spodnji Stari Grad, občina Krško, gasilci PGE Krško iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Gorele smeti in pnevmatike

Ob 1.30 so v bližini naselja Kerinov grm, občina Krško, gorele smeti in pnevmatike. Požar na površini 12 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

Ne bo vode ...

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zalog pri Škocjanu , Osrečje, Vinica pri Šmarjeti, Zloganje in Segonje, da danes med 8.00 do 14.00 uro ne bo pitne vode zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE , izvod Radoha.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 11.30 do 12.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS;

- od 12.30 do 13.15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ;

- od 7.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JORDANKAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 7.30 in 9. uro na območju TP Gradec Blanca, med 9.20 in 10.50 uro na območju TP Laše, med 11.10 in 12.40 uro na območju TP Završe in med 13. in 14.30 uro na območju TP Mrzla Planina.

M. K.