Obnovljena Bizeljska cesta za večjo prometno varnost

25.7.2018 | 10:20

Rondo na Bizeljski cesti (Foto: Občina Brežice)

Bizeljska cesta je glavna prometna vpadnica v mestno središče.

Bizeljska cesta in križišče s stransko ulico

Brežice - Občina Brežice je zaključila projekt obnove Bizeljske ceste, glavne vpadnice v mestno središče Brežic. Z ureditvijo mešanih površin za pešce in kolesarje ter križanj stranskih ulic z otoki so tako izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu, so poudarili v brežiški občini. Hkrati so uredili tudi odvodnjavanje z obnovo meteorne kanalizacije na ulici in zamenjali stari vodovod.

V sklopu obnove Bizeljske ceste so bile, kot že zapisano, urejene mešane površine za pešce in kolesarje z razširitvijo obstoječega pločnika. »Pri Marketu Brežice je zagotovljena boljša preglednost prehoda za pešce, saj je novi prehod dvignjen na ploščad, ki umirja promet oz. zmanjšuje hitrost vozil. Z namenom boljše preglednosti je tudi križišče pri tržnici Brežice dvignjeno oz. postavljeno na ploščad. Ob urejanju Bizeljske ceste je bila obstoječa javna razsvetljava prilagojena in dopolnjena z novimi svetilkami, ki zagotavljajo ustrezno osvetlitev prehodov za pešce. Na ulici sta urejeni dve avtobusni postajališči z zarisanimi oznakami,« so opisali na sporočilu za javnost.

V sklopu obnove Bizeljske ceste so na novo uredili tudi parkirne površine za vzdolžne parkiranje. Na mestih, kjer ni bilo zagotovljene preglednosti pri vključevanju iz stranskih ulic na Bizeljsko cesto, so bila križanja stranskih cest z glavno cesto podaljšana s t. i. otoki, ki preprečujejo parkiranje v preglednem območju ceste in omogočajo varnejše prehajanje pešcev in kolesarjev v križišču.

Z obnovo ceste so začeli maja letos, vsa dela pa so bila zaključena 20. julija. Obnovo je izvedlo podjetje KOP Brežice, vrednost del pa je bila 490.000 evrov, so zapisali.

Vodovod pa je obnavljalo Javno podjetje Komunala Brežice, zanj pa je občina namenila 190.000 evrov. Vzdolž Bizeljske ceste je namreč potekal stari litoželezni cevovod iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Bil je dotrajan in spoji niso več tesnili, zato so nastajale velike vodne izgube, še posebej v jaških, kjer dotrajanih ventilov ni bilo mogoče zamenjati. Z obnovo so se tako zmanjšale vodne izgube, v prihodnje pa bo močno olajšano izvajanje vzdrževalnih del na posameznih odsekih novega vodovoda, so pojasnili na občini in dodali, da so vzporedno z novim cevovodom obnovili tudi vodovodni priključki, ki so bili ponekod še svinčeni.

M. Ž.