Za strategijo razvoja občine in Petrov trg

25.7.2018 | 12:15

Črnomaljski svetniki so se precej časa zadržali ob strategiji razvoja občine.

Črnomelj - Tukajšnji občinski svetniki so včeraj zasedali zadnjič pred poletnimi počitnicami, to pa je bila hkrati tudi ena zadnjih sej v tem mandatu. Za 29. redno sejo občinskega sveta, za katero je bilo na dnevnem redu 16 točk, so porabili štiri ure.

Sprejeli so odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK ter v prvem branju odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini. Nekoliko dlje časa so se zadržali ob strategiji razvoja občine Črnomelj od leta 2018 do 2025. Zelo obširno gradivo je predstavila Maja Pucelj s sodelavci. Kot je povedala, je s svojimi predlogi pri nastajanju strategije sodelovalo okrog 1.500 ljudi, ki so opredelili cilje, politika pa bo morala opraviti delo za dosego teh ciljev. Kljub temu, da je bilo veliko vprašanj, tudi pomislekov in pripomb, je 18 od 22 svetnikov dvignilo roke za strategijo.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina od leta 2018 do 2022, a ker ni bilo na seji kompetentnih predstavnikov Ric-a Bela krajina, ki bi odgovorili na vprašanja, so sprejem strategije preložili na septembrsko sejo. Sprejeli pa so poročila o poslovanju gospodarskih družb, o požarni varnosti in stanju Civilne zaščite v občini v preteklem letu ter pohvalili požrtvovalnost gasilcev in članov Civilne zaščite ob junijskem neurju s točo. Sprejeli so tudi drugi rebalans občinskega proračuna.

Na tajnem glasovanju pa so odločali, kako naj se imenuje prostor med Glasbeno šolo Črnomelj in župnijsko cerkvijo sv. Petra v starem črnomaljskem mestnem jedru. O imenu trga so odločali že konec prejšnjega leta, a takrat se niso odločili za nobeno od predlaganih imen. Tokrat sta bila pred svetniki dva predloga in sicer predlog DeSUSa, katerega pobudnik je bil častni črnomaljski občan Jože Strmec in Župnije Črnomelj. Prvi je predlagal ime Mestna ploščad 1407 (letnica pomeni leto, ko je po do sedaj znanih dokumentih Črnomelj dobil mestne pravice), Župnija pa je predlagala ime Petrov trg. Na tajnem glasovanju je bilo 14 svetnikov za Petrov trg, 8 pa za Mestno ploščad 1407.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

