Pijan in še brez vozniške

25.7.2018 | 11:00

Foto: Arhiv DL

Včeraj Popoldne so policisti med kontrolo prometa v Sevnici ustavili 57-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,91 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nezakonito čez mejo 16 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijskih postaj Črnomelj in Brežice včeraj izsledili in prijeli 16 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, dvanajstimi državljani Pakistana in štirimi državljani Afganistana, še niso zaključeni.

M. Ž.