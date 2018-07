Kje najti delovno silo?; Sosede skrbi višina načrtovanega bloka

25.7.2018 | 17:00

Gostinska in turistična dejavnost letos opozarjata na pomanjkanje sezonskih delavcev in kadra nasploh. Kako je s tem na našem koncu Slovenije, smo preverili pri nekaterih ponudnikih turističnih in gostinskih storitev.

Tudi Kočevju se v prihodnjih nekaj letih obeta gospodarski razcvet, ki bo prinesel več kot 750 novih delovnih mest. Do takšnega števila novih delovnih mest bodo sicer prišli postopno, tja do leta 2022, že zdaj pa vedo, da domačega kadra za zadostitev vseh potreb podjetij, predvsem po višje izobraženih in delavcih s posebnimi znanji, ne bo dovolj in da bodo morala podjetja delavce tudi uvažati. Podrobneje o vsem tem v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V Novem mestu pa je načrtovana gradnja novih stanovanj. Že vrsto let se sicer govori, da bodo v zeleni kotanji ob blokih na Jakčevi ulici zgradili nove bloke. Postopki se zdaj premikajo, sosede pa skrbita pomanjkanje parkirišč in višina objekta.

Skoraj točno eno leto po tistem, ko je senat novomeškega orožnega sodišča nekdanjo vršilko dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK Ksenjo Žnideršič Planinc in soobtožena Matjaža Albrehta in Klemna Hosto oprostil obtožb, je višje sodišče v Ljubljani ugodilo pritožbi tožilstva, razveljavilo izpodbijalno sodbo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

O vseh teh in še številnih drugih temah podrobneje v tiskanem Dolencu, ki mu tokrat prilagamo še Živo, kjer najdete obilico primernih reportaž za sproščeno poletno branje.