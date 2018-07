Rogina ostaja v igri za končno zmago

25.7.2018 | 16:00

Foto: spletna stran kluba/Adrian Hoe

Novo mesto - Kolesarji novomeškega kluba Adria Mobil tudi letos nastopajo na dvotedenski Dirki okoli jezera Qinghai v kitajskem višavju. Na današnji četrti etapi je hrvaški kolesar v novomeškem dresu Radoslav Rogina osvojil tretje mesto, tretji pa je tudi v skupnem seštevku in za vodilnim Kolumbijcem Hernanom Aguirrejem zaostaja le za devet sekund.

Čeprav je bila današnja etapa dolga le 100 kilometrov, je bila zelo naporna, saj je vsebovala 30-kilometrski vzpon do 3.435 metrov nadmorske višine. Člani kolumbijske ekipe Manzana Postobon so vseskozi narekovali oster ritem, etapno zmago pa si je s pobegom na zadnjem vzponu, ki se je začel 15 kilometrov pred ciljem, prikolesaril vodilni v skupnem seštevku Hernan Aguirre, drugi je bil s tremi sekundami zaostanka njegov rojak Hernando Bohorquez, tretji pa z istim časom Rogina. Gregor Gazvoda (+4:00) je bil trinajsti, Žiga Grošelj (isti čas) pa dvaindvajseti.

»Današnja etapa se je razvila zelo dobro za nas, posebej če upoštevam včerajšnje počutje … Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Prva dva kolesarja na današnji etapi sta res najboljša na klanec in za zdaj nepremagljiva, sami bomo vendarle še naprej napadali in skušali presenetiti v ravnih etapah,« je dejal Rogina, so zapisali na spletni strani novomeškega kluba.

Do konca zahtevne kolesarske dirke, ki poteka na visoki nadmorski višini, v šesti etapo se bodo tekmovalci povzpeli celo do 4.120 metrov, je še devet etap.

R. N.