Nuklearko bodo za krajši čas zaustavili

25.7.2018 | 14:45

Zaradi motenj pri meritvah visoke napetosti na enem od dveh glavnih transformatorjev (na fotografiji) bodo v nedeljo predvidoma za krajši zaustavili jedrsko elektrarno. (Foto: NEK)

Krško - Nuklearno elektrarno Krško (NEK) bodo v nedeljo za kratek čas izklopili iz omrežja. Z glavnih transformatorjev morajo namreč odstranili merilne priključke, zaradi katerih občasno prihaja do motenj pri meritvah visoke napetosti, so sporočili iz NEK-a

Ob zaustavitvi je predvideno postopno zniževanje moči ter izklop generatorja, medtem ko bo reaktor še vedno obratoval na nizki moči. Po končanih delih sledijo ponovni preklop napajanja elektrarne s 110- na 400-kilovoltno stikališče, sinhronizacija elektrarne z omrežjem in dvig moči. Obseg in trajanje del ter kontrolnih meritev bo odvisen tudi od vremenskih razmer - dež bi dela precej otežil.

Kot pravijo v NEK, so pri spremljanju meritev na glavnem transformatorju GT 2 – enem od dveh transformatorjev, ki povezujeta elektrarno s 400-kilovoltnim elektroenergetskim omrežjem - v obdobju po remontu zaznali motnje pri meritvah visoke napetosti. Gre za občasno izgubo signala na merilni liniji napetosti skoznika glavnega transformatorja GT 2 na eni od treh faz. Ker pomeni dolgoročno obratovanje z občasno izgubo signala na tej merilni liniji oziroma prekinitev merilne zanke prenapetostna tveganja za skoznik in posledično za transformator, so se odločili za kratkotrajno zaustavitev elektrarne in preventivno odstranitev vseh šestih priključkov za meritev visoke napetosti na skoznikih obeh transformatorjev in namestitev namenskih čepov za ozemljitev priključkov. Obratovanje je namreč možno tudi brez nadzornih meritev na skoznikih, pravijo v NEK, kjer bodo dokončno sanacijo in zamenjavo vseh priključkov izvedli ob naslednjem remontu, ko bo izpopolnjena tudi projektna rešitev nadzornega sistema transformatorjev.

B. B.