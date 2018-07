Z avtomobilom zapeljal v Savo

25.7.2018 | 18:20

Iz Save so vozilo s pomočjo vitle izvlekli potapljači PGE. Ilustrativna fotografija. (Foto: I. V., arhiv DL)

Ob 13.24 je v naselju Rožno na območju občine Krško voznik z osebnim vozilom zapeljal v reko Savo. Potapljači PGE Krško so vozilo na globini 6 metrov locirali in s pomočjo vitle izlvekli iz vode. Voznik in sovoznik sta se iz vode rešila sama.

Okoli druge popoldne je v Dobravi pri Škocjanu na njivi gorelo več kupov slame. Požar so pogasili gasilci PGD Dobrava.

J. A.