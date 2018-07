Močan veter razkril streho in podiral drevesa

26.7.2018 | 07:00

Foto: arhiv

Sinoči ob 20.35 uri je v naselju Dobravica, občina Šentjernej, močan veter razkril del ostrešja stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentjernej so s strešniki in folijo prekrili okoli 15 kvadratnih metrov ostrešja.

Ob 18.42 je na cesti v Stranjah pri Škocjanu podrto drevo oviralo promet. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Ob 19.05 so na cesti od naselja Dolenje Radulje proti naselju Brezje pri Raki gasilci PGD Bučka odstranili podrto drevje in vejevje, ki je oviralo promet.

Ob 20.58 je na cesti med Novo mesto – Šentjernej pri naselju Gorenji Maharovec podrto drevo oviralo promet. Delavec cestnega podjetja ga je razžagal in odstranil.

Poplave meteorne vode

Ob 19.41 je v kraju Mihovo, občina Šentjernej, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Gorenje Vrhpolje so iz objekta izčrpali večjo količino vode in pomagali pri čiščenju.

Ob 18.57 je prišlo v občini Škocjan, do izpada električne energije na 51 transformatorskih postajah. Brez elektrike je bilo 1975 odjemalcev. Dežurni delavci Elektra so napako odpravili do 23.ure.

Ob 23.37 se je v Podborštu v občini Ivančna Gorica kadilo na manjšem kupu, ker je občan ni pogasil ognja pri sežigu odpadkov. Gasilci PGD Dob pri Šentvidu so tlenje pogasili do konca.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu Planinc.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Kašča.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11.00 do 11.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA na izvodu VELIKA LOKA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Ponikve med 8.30 in 11. uro.

M. K.