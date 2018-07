Središče Trebnjega zaprto za promet

26.7.2018 | 09:30

Glavna cesta skozi Trebnje je od ponedeljka zaprta za promet.

Nekdanje začasno krožišče bodo preuredili v stalnega.

Z deli naj bi zaključili v septembru.

Trebnje - Občina Trebnje je na začetku aprila z grosupeljskim podjetjem Komunalne gradnje podpisala pogodbo za preureditev začasnega krožišča v Starem trgu v stalnega. Na začetku tega tedna so vendarle začeli z deli, v središču Trebnjega pa je popolna zapora za promet.

Kot je pred meseci dejal župan Alojzij Kastelic, se je montažno krožišče v tem ozkem grlu Starega trga, kjer je na eni strani trgovski center, na drugi pa cesta do vrtca, izkazalo za dobro rešitev, a ob prometno najbolj obremenjenih urah so se vozniki iz stranskih ulic še vedno težko varno vključevali na glavno cesto. Zato se je občina odločila za postavitev trajnega, s tem pa bodo še povečali varnost na prometno najbolj obremenjeni cesti, po kateri dnevno pelje skoraj 20.000 vozil.

Na vprašanje, zakaj so šele sedaj začeli z deli, župan odgovarja, da so počakali na zaključek tradicionalne prireditve Iz trebanjskega koša, obenem pa se je izbrani izvajalec najprej lotil obnove ceste med Trebnjim in Račjim Selom ter ureditve kanalizacije na Jurčičevi ulici v Trebnjem, pravi Kastelic.

Kot še dodaja župan, je Trebnje sedaj nekoliko razdeljeno. »V zahodni del mesta, in sicer v zdravstveni dom ter občino, se dostopa mimo cerkve, kar se pa tiče vzhodnega dela, se pride iz krožišča pri Mercatorju. Ljudje čez Trebnje ne morejo, lahko pa po obvoznici pridejo do vseh točk v občini.« Na občini vse občanke in občane ter vse udeležence v prometu prosijo za strpnost in potrpežljivost v naslednjih mesecih.

Novo krožišče bo nekoliko dvignjeno, kajti s tem bodo še dodatno umirili promet v tem delu mesta. Površine za pešce bodo posebej tlakovane, postavili bodo javno razsvetljavo, v sklopu rekonstrukcije pa bodo pod krožiščem prenovili tudi komunalno in energetsko infrastrukturo. Naložbo naj bi po ocenah Kastelica zaključili v sredini septembra. Ocenjena je na okoli 380.000 evrov, občina pa je nedavno od ministrstva za infrastrukturo prejela sklep o sofinanciranju projekta v višini okoli 73.000 evrov.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija