Simfonija o galebih in valovih

26.7.2018 | 11:35

Berta Logar (foto: M. L.)

Z leve: Berta Logar, Ernestina Rožman in Nada Černič Cvetanovski (Foto: M. L.)

Jaša Medved iz Krmelja, učenec sevniške glasbene šole, je igral na kitaro. (Foto: M. L.)

Sevnica - V kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu nadaljujejo redne mesečne pogovore s skupnim naslovom Grajska tlaka. Na nedavni julijski Grajski tlaki je bila gostja Berta Logar, s katero se je pogovarjala Nada Černič Cvetanovski.

»Vse življenje se je zavzemala za otroke. V šoli kot učiteljica in ravnateljica, doma kot mama. Potem se je upokojila, potem je izgubila še zadnjega, tretjega od svojih otrok, Aleša. Zdaj, ko jo razjeda huda bolezen, je pobotana s svetom in usodo, v katero sicer ne verjame,« so organizatorji zapisali v vabilo na dogodek.

Njeno življenje je zaznamovala nesreča s čolni na Savi pred desetimi leti. Kako človek prenese težke osebne izgube? Kaj se zgodi galebom in kaj valovom in kaj nam? Je v šoli srečen učitelj, ali so srečni otroci? Zakaj je prišla na Grajsko tlako prav Ernestina Rožman? O tem lahko med drugim berete v današnjem tiskanem Dolenjskem listu.

