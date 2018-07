Sojenje za umor: "V očeh sem mu videla zlobo, hudiča!"

Novo mesto - Včeraj se je na novomeškem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje 61-letnemu Silvu Palčiču iz Rumanje vasi, ki je na božični večer z nožem 18-krat zabodel svojo ženo Anico, da je le-ta izkrvavela. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje umora in nasilja v družini, za kar je na predobravnalnem naroku predlagalo 29 let zapora.

Obravnava je bila prežeta s čustvi, saj je obtoženi večkrat začel glasno jokati in hlipati, da jo je sodnica Mojca Hode celo morala prekiniti.

Ne mesto za priče so stopili: Silvov nečak Matjaž Palčič in njegova žena Silva Palčič, ki sta soseda obtoženega v Rumanji vasi, zdravnik iz Splošne bolnišnice Novo mesto Tomislav Hećimović, ki je Palčiča pregledal po dogodku, in izvedenec z Inštituta za sodno medicino Tomaž Zupanc, ki je opravil obdukcijo žrtve.

Obtoženčev nečak in njegova žena sta precej nazorno opisala, kaj se je dogajalo tistega večera, saj sta poskušala Silvu preprečiti surov obračun z Anico, ki se je odvijal dobesedno na njihovem pragu, saj je Anica od doma tekla k njim.

Odrinila ga je

Nečakova žena, ki se je takrat z otrokoma ravno vrnila od maše, je obtoženca uspela odriniti od žene Anice in skupaj z njo tekla za vogal hiše. Med begom sta padli. On je pritekel za njima:

"Pojdi stran, če ne bom še tebe," je takrat Silvo rekel nečakovi ženi, Anico pa je naslonil na zid in jo večkrat zabodel.

"V očeh sem mu videla zlobo, hudiča!" je bila nazorna Silva, ki včeraj ni govorila, temveč je sodnica Hode le prebrala njeno izjavo. Njena otroka, stara 15 in 10 let, sta del Silvovega krvavega obračuna z ženo preživela v avtu in takrat je starejši brat sestrici z dlanjo pokrival oči.

'Bejž stran, če ne bom še tebi vampe spustil!'

Tudi Silvin mož Matjaž, obtoženčev nečak, se je včeraj odločil, da ne bo pričal, zato je sodnica brala tudi njegovo izjavo. On je dogajanje na njihovem vrtu sprva spremljal s terase, od koder je videl strica, ki je bil sklonjen nad svojo ženo.

"Moja žena je dvignila Anico in stekli sta proti hiši. Stekel sem ven in za vogalom hiše na pločniku videl Anico, ki je ležala na hrbtu. Silvo jo je z eno roko držal za vrat, v drugi je imel nož. On njem je bil moj oče. Silvo je rekel: 'Bejž stran, če ne bom še tebi vampe spustil!' Oče mu je rekel, naj jo spusti, da je še čas. Ona je ležala na hrbtu, pod njo je bil velik madež krvi. Ko ga je oče vprašal, zakaj je to storil, je rekel: 'To je hotela imeti in to je dobila!' "

Ko je nečak prišel do strica in mu rekel: "Zakaj si taka baraba?" Silvo mu je odgovoril, naj ponovi, če si upa.

Bil je priseben

Zdravnik Tomislav Hećimović, ki je Palčiča pregledal, ko so ga policisti pripeljali v urgentno kirurško ambulanto novomeške bolnišnice.

"Prišel je vklenjen in mislim, da brez majice ali pa je imel zgodnji del odpet. Bil je priseben, orientiran in nekoliko razburjen. Ob pregledu sem ugotovil, da je imel na glavi odrgnino prav tako na hrbtu in dve rani na desni nogi ter eno na palcu leve roke. Rekel je da je žejen in dali smo mu vodo. Z oskrbo ran sem počakal do prihoda kriminalističnih tehnikov ki so mu vzeli odtise," je pripovedoval zdravnik in dodal, da kasneje opravili še rentgensko slikanje glave in prsnega koša, ki ni pokazal poškodb.

"Ker gospod ni imel hujših poškodb, ni bila potrebna hospitalizacija in so ga policisti odpeljali."

Na vprašanje, ali je dobil vtis, da je bil pacient pod vplivom alkohola, je odgovoril, da je bil razdražen, ni pa zaznal vonja po alkoholu ali drugih znakov, ki bi kazali na to, da je vinjen, prav tako se mu ni zatikalo pri govorjenju.

"Ni bil razdražen v smislu agresije. Sedel je, potem je postal nemiren, vstal, kot da je nekaj hotel in se spet usedel."

Sojenje se bo nadaljevalo septembra.

