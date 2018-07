Izredna seja zaradi parkirne hiše in nogometnega igrišča

26.7.2018 | 17:00

Trebanjski občinski svetniki so se včeraj sestali na četrti izredni seji v tem mandatu.

Direktor občinske uprave Janez Pirc in v ozadju župan Alojzij Kastelic.

Trebnje - V Trebnjem so se včeraj na izredni seji sestali občinski svetniki, ki so potrdili spremembo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev večnamenskega igrišča z umetno travo Cviblje, obenem pa so se strinjali tudi s predlogom, da se župana Alojzija Kastelica pooblasti za sprejem nekaterih dopolnitev DIIP-a za nov kulturni dom.

Trebanjska občina je namreč januarja pripravila DIIP za gradnjo novega in težko pričakovanega kulturnega doma na degradiranem območju, kjer ima Komunala Trebnje za zdaj še skladišče. Dokument je zajemal tudi postavitev garažne hiše, za katero je občina marca oddala vlogo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Julija so od ministrstva za infrastrukturo prejeli poziv k dopolnitvi vloge za izgradnjo parkirne hiše, če želijo povečati možnosti za sofinanciranje. Pravočasna dopolnitev vloge je bil glavni razlog za sklic izredne seje, je pojasnil župan. »Svetniki so mi dali pooblastilo, da bom te akte lahko sprejel. Na prvi naslednji seji pa jih bom dal občinskim svetnikom v gradivo, tako da bodo seznanjeni,« je včeraj za Dolenjski list povedal župan. Če bo občina uspešna na razpisu, bodo po njegovih besedah na dobri poti, da projekt realizirajo.

Na podlagi geomehanskega poročila je bila potrebna tudi sprememba DIIP-a za večnamensko športno igrišče z umetno travo Cviblje na nekdanjem, saniranem, odlagališču komunalnih odpadkov. »Ugotovljeno je bilo, da je velika verjetnost posedanja igrišča,« je povedal župan. A projekt zaradi tega ni padel v vodo, kajti občina je z lastnikom bližnjega zemljišča dosegla dogovor o nakupu. Tako bodo na novi lokaciji, ki je v neposredni bližini prejšnje, postavili igrišče z umetno travo. Investicija je ocenjena na okoli 340.000 evrov, od tega je skoraj 35.000 tisoč evrov občina dobila na razpisu Fundacije za šport.

Besedilo in fotografije: R. N.

