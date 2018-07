Zaprti Ulica Mirana Jarca in del Ulice Lojzeta Fabjana

26.7.2018 | 20:25

Foto: spletna stran Občine Črnomelj

Črnomelj - Iz Občine Črnomelj so obvestili, da danes nadaljujejo s pripravljalnimi deli za rekonstrukcijo Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana ter arheološkimi izkopavanji na tretji etapi, to je od župnijskega dvorišča pa vse do cerkve.

»To pomeni, da bo cesta od semaforja do cerkve odslej popolnoma zaprta, in sicer del Ulice Lojzeta Fabjana in celotna Ulica Mirana Jarca. Glede na izvedbo del bodo urejeni tudi začasni dostopi do objektov. Rekonstrukcija bo predvidoma trajala do začetka novembra oz. glede na terminski plan izvedbe. V teku je namreč za izbiro izvajalca gradbenih del, s katerim bodo zastavili natančnejši terminski plan izvedbe del,« so pojasnili na občini.

V tem času so dobili tudi informacijo, da so bili uspešni na razpisu za pridobitev evropskih sredstev na projektu »kulTura«, ki ga bodo izvajali v naslednjih letih. Del denarja tega projekta bo tudi namenjen obnovi tlakov v mestnem jedru, to je v delu Ulice Lojzeta Fabjana in Ulice Mirana Jarca ter ureditvi platoja med cerkvijo in banko. Arheološka izkopavanja in obnova platoja bodo potekala v naslednjem letu.

Na občini še opozarjajo, da prometna signalizacija v tem času še naprej ostaja spremenjena. Parkiranje za stanovalce zaprtih ulic je še vedno možno na parkirišču med banko in cerkvijo ter na Majerju na platoju med vrtcem in bivšo vojaško stavbo.

Predvidevajo, da se bodo gradbena dela pričela začetku septembra, in sicer v Ulici Lojzeta Fabjana.

M. Ž.