Rekordna polletna prodaja Krke

26.7.2018 | 13:45

Krkin novomeški kompleks (Foto: Krka)

Novo mesto - Skupina Krka je v prvem polletju 2018 dosegla prodajo v višini 680,5 milijona evrov, kar je 4 odst. več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 101,7 milijona evrov čistega dobička oziroma 11 odst. več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o polletnem poslovanju je včeraj obravnaval tudi nadzorni svet Krke.

Najvišja rast na Balkanu

Regija Vzhodna Evropa je bila z 32,1-odstotnim deležem prva po velikosti prodaje v skupini Krka. V njej so prodali za 218,4 milijona evrov, 2 odst. več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, so vrednost prodaje v lokalni valuti povečali za 12 odst., zaradi razvrednotenja ruskega rublja pa je prodaja izražena v evrih za 2 odst. zaostala za prodajo v lanskem prvem polletju. Na večini drugih trgov Vzhodne Evrope in Srednje Azije so zabeležili rast.

Druga po velikosti prodaje je bila Srednja Evropa s 161,5 milijona evri prodaje, oziroma 5 odst. več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, največjem trgu v regiji, so prodajo povečali za 2 odst.

V regiji Zahodna Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 21,5-odstotni delež, so prodali za 146 milijonov evrov izdelkov, kar je za 2 odst. več kot v primerljivem lanskem obdobju. Največjo rast so dosegli v skandinavskih državah, Italiji in Španiji ter državah Beneluksa.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 88,4 milijona evrov izdelkov, kar je 11 odst. več kot v enakem lanskem obdobju. Največjo rast so dosegli v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Bolgariji in Makedoniji.

Na domačem trgu je skupina ob 3-odst. rasti dosegli prodajo v vrednosti 44,4 milijona evrov, v regiji Čezmorska tržišča pa 21,8 milijona (6-odst. rast).

RKC 4 do konca leta

V prvem polletju 2018 so v skupini Krka za naložbe namenili 43,5 milijona evrov, od tega 34,3 milijona evrov v obvladujoči družbi. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih je 54 milijonov evrov vreden Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v Novem mestu, ki so ga zgradili v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov. Opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano poleti 2017, v zaključni fazi pa je dodatno opremljanje prostorov, ki bodo namenjeni razvoju. Dobava in vgradnja farmacevtske opreme bosta predvidoma potekali do jeseni 2018, montaža in zagon pa do konca leta 2018. Prostori za potrebe razvoja analitike bodo pripravljeni do konca leta 2018, vgradnja opreme pa se bo nadaljevala v prvi polovici leta 2019.

Na isti lokaciji so oktobra 2017 začeli graditi tudi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bodo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Gradnja objekta, vgradnja logistične in ostale opreme, kvalifikacija in zagon opreme ter sistemov bodo trajali dve leti. Naložba je ocenjena na 36 milijonov evrov.

Za Notol 2 že 202 milijona

Na tej lokaciji obratuje sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerem so proizvodnjo zagnali leta 2015. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Letos bodo zanjo namenili 10 milijonov evrov. Ko bo opremljanje obrata končano, bo v njem lahko stekla proizvodnja v načrtovanem obsegu, to je 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto. Do zdaj so za naložbo porabili 202 milijona evrov.

Z novo naložbo v Krškem so zagotovili zmogljivosti za hidrogeniranje in povečali zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Gradnja 4,5 milijona evrov vrednega objekta Hidrogeniranje 2 se je začela junija 2017, poskusna proizvodnja pa je stekla v začetku leta 2018.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Naložba je ocenjena na 4,6 milijona evrov. Proizvodnja na novi opremi bo stekla konec leta 2018.

V Ljubljani gradijo novo poslovno stavbo, ki bo povezana z obstoječo in predvidoma vseljiva sredi leta 2019.

Vlagajo tudi v Rusiji

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. Končana je druga faza opremljanja, za katero so porabili 22 milijonov evrov. Vsa tehnološka in proizvodna oprema je vgrajena in obratuje. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki je 2,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Predvidoma jeseni bodo začeli graditi 2,6 milijona evrov vredno čistilno napravo za odpadne vode, za letos pa načrtujejo še 1,8 milijona evrov vredno naložbo v povečanje laboratorijskih zmogljivosti. V Krki-Rus proizvedejo 64 odst. izdelkov za ruski trg, zato ima Krka v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

Končana je 5,5 milijona evrov vredna naložba v Krkino odvisno družbo Farma GRS. V Kemijsko-razvojnem centru so uredili dodatne zmogljivosti za razvojno-raziskovalno delo in povečali zmogljivosti za maloserijsko proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, ki bo potekala v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse. Proizvodnja se je začela februarja.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb, za katere bodo namenili več kot 3 milijone evrov.

Podjetje na Kitajskem

Z dolgoletnim kitajskim partnerjem, družbo Menovo, so ustanovili novo skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Začetni osnovni kapital znaša 30 milijonov evrov in je namenjen financiranju razvoja, nakupu zemljišča in gradnji proizvodnih zmogljivosti. Nova družba je usmerjena v razvoj, proizvodnjo in trženje končnih izdelkov. V naslednjih dveh do treh letih je njena prva naloga, da na Kitajskem registrirajo čim več Krkinih izdelkov, ki jih bodo nato tam tudi proizvajali. Prve večje prodajne rezultate pričakujejo v treh letih.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec junija 2018 zaposlenih 11.212 ljudi, kar je 380 oziroma 4 odst. več kot konec leta 2017. Skupaj z agencijskimi delavci jih je bilo 12.364, kar je 2 odst. več kot konec leta 2017. V tujini je bilo zaposlenih 5758 krkašev, kar je 51 odst. vseh redno zaposlenih.

54 odst. zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Ob Krkini podpori je v specialistični, magistrski in doktorski študij vključenih 55 zaposlenih, ob delu pa jih študira 151. Konec junija so imeli v Krki

56 štipendistov, 13 novih štipendij so podelili v prvem polletju 2018.

Delnica in delničarji

V prvem polletju leta 2018 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za 0,5 odst. in je znašal 57,80 evrov. Tržna kapitalizacija Krke na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2018 znašala 1,9 milijarde evrov.

Konec junija 2018 je imela Krka 51.020 delničarjev. Lastniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo več kot 39 odst., mednarodni vlagatelji pa preko 23 odst., je stabilna in brez večjih sprememb, so še sporočili iz Krke.

B. B.