FOTO: Na tirih se mu je pokvaril traktor, vlak trčil v prikolico

26.7.2018 | 12:45

Foto: PP Trebnje

Trebanjski policisti so bili včeraj nekaj pred 10. uro obveščeni, da naj bi v Šentlovrencu vlak trčil v traktorsko prikolico. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 68-letni voznik traktorja s prikolico zapeljal na prehod čez železniško progo in takrat naj bi se na vozilu pokvarila prestavna ročica menjalnika. Voznik ni uspel nadaljevati z vožnjo in je s prikolico obstal na železniških tirih. V tem času so se spustile zapornice, iz smeri Trebnjega pa je pripeljal vlak, ki je kljub zaviranju trčil v prikolico. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda na udeleženih vozilih, policisti pa okoliščine še preverjajo.

Avto zdrsnil v Savo

Okoli 13.30 so policisti Policijske postaje Krško prejeli obvestilo, da naj bi na Rožnem nekdo z avtomobilom zapeljal v Savo. Po prvih ugotovitvah naj bi 54-letni voznik avtomobila znamke Renault scenic vozil po kolovozni poti iz smeri Blance proti Sevnici. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v jarek, kjer je vozilo odbilo in po brežini zdrsnilo v Savo. Vozniku in potniku se je uspelo rešiti iz avtomobila, ki je potonil. V nesreči ni bil nihče poškodovan, avtomobil pa so iz vode potegnili gasilci. Policisti so še ugotovili, da je domnevni voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,41 miligrama alkohola. Okoliščine še preverjajo.

Prijeli še dva "prevoznika" ilegalcev

Foto: PU Novo mesto

Okoli 19. ure so črnomaljski policisti pri Preloki izsledili in prijeli osem državljanov Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Kasneje so v bližini ustavili voznika avtomobila znamke Volvo in za njim še voznika kombija znamke Volkswagen, obe vozili finskih registrskih oznak. Ugotovili so, da sta voznika čakala tujce in sta jih nameravala prepeljati v notranjost države oziroma v druge države EU. Obema so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli tudi obe vozili. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Sirije pa še niso zaključeni.

Nezakonito prestopili državno mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli še tri državljane Pakistana ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Poziv občanom

PU Novo mesto ponovno opozarja, da so na obmejnem območju v zadnjem obdobju obravnavali več primerov organiziranega "sprovajanja" tujcev, ki nimajo dovoljenja za vstop ali prebivanje v Sloveniji.

"Ugotavljamo, da storilci v želji po hitrem in velikem zaslužku tujce preko meje in naprej v notranjost države skušajo "sprovajati" na način, da jih v večjem številu vozijo v zaprtih kombiniranih vozilih. Zaradi nehumanih razmer med prevozom (veliko število ljudi v majhnem in zaprtem prostoru, v nekaterih primerih tudi več kot 30 ljudi, vožnja po makadamskih cestah, primanjkovanje zraka v tovornem delu, dehidracija ...) "sprovajalci" ogrožajo življenja teh ljudi, ki so zaradi izčrpanosti in dehidracije v slabem zdravstvenem stanju in pogosto potrebujejo zdravniško pomoč.

Pozivamo ljudi, ki živijo na obmejnih območjih, da nas obveščajo o pojavu sumljivih kombiniranih vozil z zaprtim tovornim delom ali drugih manjših tovornih vozil ob meji. Skoraj vedno pred tovornim vozilom s tujci pelje tudi eden ali več osebnih avtomobilov in ti vozniki prav tako sodelujejo pri "sprovajanju". Njihova vloga je, da voznika, ki prevaža tujce, opozarjajo na prisotnost policistov ali opazujejo gibanje policijskih patrulj," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto, ki se v imenu policije domačinom na obmejnem območju zahvaljuje za njihovo dosedanje sodelovanje.

