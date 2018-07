Prvi odsek v Šmihelu končan, v ponedeljek nadaljevanje

26.7.2018 | 15:00

Novo mesto - Dela na odseku državne ceste skozi naselje Šmihel med križiščema s Smrečnikovo in ulico Ob Težki Vodi se ta teden zaključujejo, zato bodo na tem delu jutri, 27. julija, sprostili promet. Dela se v ponedeljek, 30. julija, nadaljujejo na odseku med križiščema z ulico Ob Težki Vodi in Šukljetovo ulico (trgovina Vita), so sporočili iz novomeške občine.

Na tem delu bo tako prihodnji teden vzpostavljena popolna zapora, ki je za zdaj predvidena do septembra. Obvoz za regionalni promet v smeri Novega mesta bo urejen preko Stranske vasi v smeri Gotne vasi, za lokalni promet pa po Šukljetovi in ulici Ob Težki Vodi nazaj na Šmihelsko cesto.

Kot so zapisali, gre za nadaljevanje del prve faze rekonstrukcije Šmihelske ceste na najbolj problematičnem odseku med cerkvijo in trgovino Vita. Sanacija zajema dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenovo vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Druga faza se bo nadaljevala z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave do odcepa za Košenice, v tretji fazi sledi izgradnja manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču.

Nosilka vseh treh faz je Direkcija RS za infrastrukturo, Mestna občina Novo mesto pa pri nastopa kot sofinancer. Vrednost prve faze je dobrih 673 tisoč evrov (z DDV), občina pa bo prispevala tretjino. Maja so že podpisali tudi sporazum o sofinanciranju druge faze.

Urejanje cestne infrastrukture na tem območju želi novomeška občina v prihodnje nadgraditi z izgradnjo šmihelske obvoznice, so med drugim še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.