Naziv šampion Štembergerju in Martinčičevemu cvičku

26.7.2018 | 18:45

Gregor Štemberger (Foto: L. Markelj, arhiv DL)

Gornja Radgona, Šentjernej - Danes so s Pomurskega sejma obvestili javnost o rezultatih 44. ocenjevanja Vino Slovenija, ki je potekalo od 16. do 18. julija. Komisije so tokrat ocenile skupaj 573 vin 193 vinarjev iz šestih držav.

Prvak ocenjevanja za letošnje leto je postala ranina, suhi jagodni izbor, letnik 1993, z doseženimi 94,67 točkami, vinarja Radgonske gorice iz Gornje Radgone, ki je tako tudi prvak Slovenije.

Med šampioni tega ocenjevanja so tudi tri šentjernejska vina. Šampion za sladko belo vino je laški rizling, jagodni izbor, letnik 2011, iz Vinogradništva-kletarstva Gregor Štemberger. Šampiona za vino cviček PTP sta Cviček I (2017) in Cviček II (2017), oba iz kleti Vina Martinčič.

Jernej Martinčič (Foto: L. Markelj, arhiv DL)

Navedimo še preostale šampione: za suho nearomatično belo vino – Jeruzalem Ormož Chardonnay 2017, Puklavec Family Wines iz Ormoža; za aromatično suho vino – rumeni muškat 2017, Vinogradništvo Pešl, Jakobski Dol; za polsladko aromatično belo vino – Traminec 2011, Vinar Kupljen, Okoslavci; za vino teran PTP – Izbrani teran PTP 2012, CV - Colja Vino, Matej Colja, Coljava, in Izbrani teran PTP 2017, Petelin - Durcik, Durcik Franko, Pliskovica; za suho rdeče vino mlajše od treh let – Domaine Lepovo Grand Cuvée 2015, Tikveš Winery, Skopje, Makedonija; za peneče vino – Diona brut nature, Hiša vina Doppler, Kozjak nad Pesnico.

Po končanem ocenjevanju je predsednik ocenjevalnih komisij doc. dr. Mojmir Wondra med drugim poudaril, da se je letos lepo pokazala tudi zagnanost dolenjskih vinarjev ter dobro sodelovanje Pomurskega sejma z združenji regionalnih pridelovalcev. »Ne pomnim, da bi cviček na ocenjevanju v Gornji Radgoni sodeloval s takim številom vzorcev in v taki kakovosti kot letos. Dolenjci so navdušili, poslali več kot 30 vzorcev cvička in dosegli podelitev svojega šampiona. In naslov je šel v prave roke, Jerneju Martinčiču, ki je tudi kralj cvička,« je dejal.

B. D. G.