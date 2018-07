Poplavljena klet, popoldne ponekod tudi toča

26.7.2018 | 18:20

Tako debela toča je malo pred 18. uro padala v Novem mestu in na Otočcu. Avtor fotografij (še spodnjih) je Gašper Franko.

V neurju na Ratežu je pred pol ure s streh padla tudi kaka opeka in celo slemenjak (na sliki), k sreči ni bil nihče poškodovan. (Foto: Betka Štefanič)

Danes dopoldne ob 10.09 je bila na Glavnem trgu v Novem mestu poplavljena klet poslovnega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so izčrpali okoli 50 kubičnih metrov vode. Na objektu je bila odklopljena elektrika, voda in plin.

Drevo na cesti

Popoldne je na dolenjskem koncu znova pojavljale nevihte. Ob 17.36 je v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice drevo padlo na cesto in oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Ob 17.51 je na Kandijski cesti v Novem mestu veja padla na cestišče. Odstranili so jo delavci CGP Novo mesto.

Napovedana še krajevna neurja

Po meteorološki prognozi Agencije RS za okolje bodo jutri ob prehodu višinske motnje po vsej državi možna krajevna neurja, ki se lahko zavlečejo tudi v večer. Spremljajo jih lahko močni sunki vetra, krajevni nalivi, ni izključen pojav toče. Ob tem lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki.

Na Obrežju gorel osebni avto

Danes ob 11.47 je na avtocesti Čatež ob Savi-Obrežje, pri mejnem prehodu Obrežje v občini Brežice, gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Cerina in PGD Obrežje, ki so vozilo, ki ga je ogenj uničil, pogasili. Gasilci PGE Krško so pomagali Dars-u pri čiščenju in odstranjevanju stopljenih delov vozila in oprali cestišče. Pomoč so nudili tudi vlečni službi pri nakladanju in odstranitvi vozila. Obveščene so bile pristojne službe.

Potreben helikopter

Ob 16.06 je ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor s policijskim helikopterjem, iz Zdravstvenega doma Krško prepeljala obolelo osebo v ljubljanski klinični center.

Vozili vodo

V krški občini so gasilci Poklicne gasilske enote Krško porabnikom v Straži pri Raki pripeljali pet kubičnih metrov pitne vode.

L. M.