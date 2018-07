Začeli z gradnjo zadnje faze krške obvoznice

27.7.2018 | 09:00

Foto: Občina Krško, arhiv DL)

Krško - Ta teden začenja rekonstrukcija lokalne ceste Krško – Vrbina v dolžini 1,1 kilometra, novogradnja južnega kraka obvoznice mimo Žadovinka v dolžini 1,25 kilometra pa že poteka, in sicer gradijo novo krožišče pri Žadovinku, so sporočili iz Občine Krško.

Cesto Krško – Vrbina bodo v celoti obnovili, vzporedno bodo uredili kolesarske poti in površine za pešce, javno razsvetljavo in komunalne vode, so opisali. V času obnove bo odsek ceste mimo Vipapa popolnoma zaprt do 21. decembra, od 21. decembra do 3. aprila prihodnje leto bodo izvedeli ukrepe umirjanja prometa, od 3. aprila do 22. julija bo znova popolna zapora in nato do 27. julija prihodnje leto premična delna zapora na območju Poslovne cone Vrbina. Obvoz do Vrbine bo označen in urejen po državni skozi Videm.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost vrednost gradbenih del obnove omenjene ceste in novega južnega dela obvoznice mimo Žadovinka znaša 6,37 milijona evrov, od tega je delež Direkcije RS za infrastrukturo 4,8 milijona, Občine Krško pa 1,5 milijona evrov.

Rok za dokončanje celotne obvoznice je predvidoma konec leta 2019.

M. Ž.