Festival Seviqc avgusta še s tremi koncerti

27.7.2018 | 18:05

Klemen Ramovš (Foto: R. N., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Festival stare glasbe Seviqc 2018 se bo po dveh koncertih aprila in junija z nastopom avstrijskega instrumentalnega tria Ensemble Rosarum Flores v Hudičevem turnu v Soteski pri Dolenjskih Toplicah prihodnjo sredo, 1. avgusta, prevesil v drugo polovico. Avgusta bosta sledila še nastop Orchestra San Marco di Pordenone in hrvaški Projekt Lazarus, je poročala STA.

Umetniški vodja in direktor festivala Seviqc Brežice Klemen Ramovš je na sredini novinarski konferenci v Dolenjskih Toplicah dejal, da ta utečeni in ugledni festival sicer z dokaj okrnjenim programom letos poteka le v občinah Brežice, Dolenjske Toplice in Slovenska Bistrica. Dodal je, da festival Seviqc kljub okrnjenemu programu in manjšanju zanimanja občin soprirediteljic zanj ohranja kakovost ter hkrati po gradovih in cerkvah predstavlja bogato slovensko arhitekturno dediščino.

Zaradi okrnjene denarne podpore na državni ravni so ga morali organizacijsko tudi letos zastaviti nekoliko drugače kot pretekla leta. Za izvedbo koncertov pa se zaradi slabih izkušenj in negotovosti ne dogovarjajo več z lokalnimi skupnostmi, marveč zgolj z okolji, ki so vnaprej pripravljena za sodelovanje, navaja STA.

Dejstvo je tudi, da se je festival dodobra utrdil v evropskem kulturnem prostoru, saj dobiva v okviru združenja evropskih festivalov stare glasbe Rema posebno mesto in številna priznanja. Festival je tudi v evropskem kulturnem prostoru bolj uveljavljen in priznan kot doma, je opozoril.

O zasedbi Ensemble Rosarum Flores je povedal, da bo ta nastopila z instrumentalno glasbo pretežno britanskih avtorjev iz obdobja britanske kraljice Elizabete I. Kot so včeraj sporočili organizatorji, so vstopnice za njihov koncert zasedbe v Hudičevem turnu v Soteski že razprodane.

Festival Seviqc se bo na gradu Brežice 15. avgusta nadaljeval s koncetrom italijanske zasedbe Orchestra San Marco di Pordenone, 25. avgusta pa ga bo na Bistriškem gradu v Slovenski Bistrici sklenil hrvaški Projekt Lazarus.

M. Ž.