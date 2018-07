Toča od Šmarjeških Toplic, preko Škocjana, Šentjerneja do Otočca

27.7.2018 | 07:00

Včerajšnja toča (foto: G. F.)

Včeraj ob 17.40 uri je neurje s točo prizadelo kraje v občinah Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej in Novo mesto. Najhujše je bilo na območju od Šmarjeških Toplic, preko Škocjana, Šentjerneja do Otočca v novomeški občini. Meteorna voda je zalila cesto v Družinski vasi pri gostilni Domen.

Ob 18.44 so v kraju Strelac, občina Šmarješke Toplice, gasilci PGD Šmarjeta delno sanirali streho gospodarskega poslopja, ki jo je poškodovala toča.

Vetrolom

Ob 18.00 je na cesto Loka-Gorenje Mokro Polje, občina Šentjernej, padlo drevo in oviralo promet. Dežurni delavec Javnega podjetja EDŠ Šentjernej je drevo razžagal in odstranil.

Ob 15.37 je v Velikih Češnjicah v občini Ivančna Gorica zaradi neurja nevarno nagnjeno drevje ogrožalo bližnjo stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Šentvid pri Stični so s pomočjo vitla in motornih žag požagali in odstranili pet smrek.

Poplave meteorne vode

Ob 17.45 je v Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, meteorna voda ogrožala objekt doma starejših občanov. Gasilci PGD Šmarjeta so objekt zaščitili s protipoplavnimi vrečami.

Gorelo v kleti

Davi ob 4.51 je na Rostoharjevi ulici v Krškem gorelo v kletnih prostorih stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Krško so požar pogasili, prezračili prostore ter s termovizijsko kamero pregledali prostore. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Krško.

Gasilci pomagali onemoglemu

Sinoči ob 23.05 so v ulici Zgornja Kašča v Semiču gasilci PGD Semič onemoglo osebo, ki je padla s postelje, pomagali dvigniti nazaj na posteljo.

Pobegnila papiga

Ob 20.59 je v ulici Žlebej v Novem mestu iz stanovanja pobegnila papiga. Gasilci GRC Novo mesto so jo s pomočjo avtodvigala rešili z visokega drevesa.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1, TP ZLOGANJE2, TP BUČKA1, TP BUČKA2, TP DOL. DOLE, TP DOLE, TP GOR. DOLE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju:

- TP Sela Hom danes med 8:15 in 11:00;

- TP LONTOVŽ izvod BUNDERŠEK med 9:00 in 13:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Gregovci vas izvod Gregovci desno med 12. in 15. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Zakot 1 med 8. in 11. uro ter Zakot 4 med 12. in 14. uro.

M. K.