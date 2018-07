V prometni nesreči na Primorskem udeležen tudi direktor FS prevozov

27.7.2018

Posledice nesreče (Foto PU Koper)

Foto PU Koper

Foto PU Koper

Razdrto, Žužemberk - V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti, ki je terjala eno življenje, je bil udeležen tudi direktor FS prevozov iz Žužemberka Janez Papež, ki je vozil avtobus.

"V podjetju globoko obžalujemo, kar se je zgodilo. Papež je izkušen šofer, pri nas je bil prvi šofer avtobusa, prej je vozil tovornjak. Za sabo ima sigurno milijon kilometrov in doslej ni imel nobene resne nesreče. Tudi drugi naši šoferji nikoli niso imeli kakšne hujše nesreče, pa jih imamo 15, sploh pa ne take, ki bi terjala smrtno žrtev," je za Dolenjski list povedal predstavnik podjetja Franc Škufca, sicer tudi žužemberški župan, in dodal, da so že stopili v kontakt s svojci preminulega, ki so jim izrekli tudi sožalje.

Spomnimo. Včeraj malo po osmi uri zjutraj je počilo med Postojno in Razdrtim. Policija je poročala, da je pravzaprav prišlo do dveh prometnih nesreč. V prvi je voznik kombija na prehitevalnem pasu zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila mazda. Za tem je pripeljal voznik berlinga, ki je zmanjšal hitrost in se pričel zaustavljati, za njim pa še voznik chevroleta, ki je prav tako zmanjševal hitrost.

"Takrat pa je po prehitevalnem pasu za njimi pripeljal še voznik avtobusa, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila chevrolet, katerega je potisnilo naprej in v levo v kovinsko varnostno ograjo. V nadaljevanju je avtobus trčil še v berlinga, ki ga je odbilo desno izven vozišča, voznik avtobusa pa je vozilo chevrolet potisnil naprej do kombija. Po tem trku je desno izven vozišča odbilo še kombi. V nesreči je umrl 65-letnik iz Kranja, voznik chevroleta," je sporočila Anita Leskovec, predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi.

Ostale udeležence, ki so bili lažje poškodovani, so odpeljali v ZD Postojna oz. SB Izola na pregled. V vozilu pokojnega je bil tudi pes, ki ga je takoj prevzela veterinarska služba.

"Vozniku kombija, 51-letniku iz okolice Maribora, sledi plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti, 57-letnemu vozniku avtobusa iz Žužemberka pa kazenska ovadba," še dodaja koprska predstavnica policije.

J. A.