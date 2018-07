Vlomil v tri počitniške hiše

27.7.2018 | 11:45

Foto: Arhiv DL

Na območju Klenovika je danes ponoči nekdo vlomil v tri počitniške hiše in odnesel dve kosilnici, denar, dokumente in zamrznjeno meso. Lastnike je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Na podvozju vlaka skrit Alžirec

Policisti PMP Dobova so pri pregledu tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal iz Srbije, na podvozju vlaka našli skritega državljana Alžirije, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 29 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 18 državljani Pakistana, dvema državljanoma Sirije, tremi državljani Irana in šestimi državljani Iraka še niso zaključeni.

Na območju Policijske postaje Kočevje pa so policisti včeraj zjutraj izsledili in prijeli štiri državljane Eritreje, v večernem času pa na območju Policijske postaje Ribnica še pet državljanov Eritreje, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V postopku so vsi zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po končanem postopku predali v azilni dom.

M. Ž.