Anin sejem: Vabijo na polžje dirke in tudi degustacijo polžev

27.7.2018 | 14:30

Polžje dirke? Zakaj pa ne! (Foto: J. A., arhiv DL)

Višnja Gora - Ta vikend Turistično društvo Višnja Gora skupaj z drugimi krajevnimi društvi vabi na 21. Anin sejem, ki bo jutri in v nedeljo ponudil pestro dogajanje v starem mestnem jedru Višnje Gore. Obljubljajo vrsto rokodelskih, kulturnih, zabavnih in okusnih doživetij.

"Posebnost letošnjega sejma bo predstavitev kitajskega prevoda Kozlovske sodbe v Višnji Gori, obiskovalci sejma se bodo preizkusili na polžjih dirkah, otroci pa bodo lahko izvršili dostojno kazen "grešnega kozla," pravijo organizatorji.

Jutri ob 19. uri bo maša v cerkvi sv. Ane, po njej pa bo v mestni hiši sledila predstavitev kitajskega prevoda Kozlovske sodbe s kulturnim programom in odprtjem razstave ilustracij. Sledilo bo druženje na trgu v družbi dua Gambrinus.

Osrednje dogajanje letošnjega Aninega sejma bo v nedeljo, ko bosta v mestni cerkvi maši ob 8. in 10. uri. Takrat se v mestnem jedru obeta bogat program: polžje dirke, degustacija polžev in drugih dobrot, srečelov, mimohod jezdecev, konjskih vpreg, starodobnikov, ivanških kulčarjev, obetajo se ustvarjalne delavnice, nastop Žužemberških in Čotovih pevk, tam bo Martin Krpan, merili bodo krvni tlak in sladkor, predstavili bodo uporabo AED ...

Ta dan bo na ogled razstava ilustracij kitajskega prevoda Kozlovske sodbe, potekali bodo tudi vodeni ogledi učnega čebelnjaka in mestnega jedra Višnje Gore, ki je letos praznovala 540-letnico mestnih pravic.

J. A.