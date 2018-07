Rogina ostaja na tretjem mestu

27.7.2018 | 12:45

Kolesarji Adrie Mobil se tudi letos merijo na dvotedenski Dirki okoli jezera Qinghai v kitajskem višavju, kjer kar nekaj etap dirke poteka na nadmorski višini, višji od 3.000 metrov, šesta etapa pa se je končala celo na 4.120 metrov nadmorske višine. (Foto: FB Tour of Qinghai Lake)

Novo mesto - Kolesar novomeškega kluba Adria Mobil Radoslav Rogina tudi po šesti etapi dvotedenske Dirke okoli jezera Qinghai v kitajskem višavju, na kateri sodeluje novomeška ekipa, v skupnem seštevku ostaja na tretjem mestu (+2:35). Danes je osvojil osmo mesto in za zmagovalcem Kolumbijcem Hernanom Aguirrejem, ki tudi vodi v skupni razvrstitvi, zaostal dve minuti in šestnajst sekund. Gregor Gazvoda je bil sedemnajsti (+3:33), Žiga Grošelj pa trideseti (+6:07). Današnja etapa je bila dolga le 66 kilometrov, vendar je bil cilj na 4.120 metrih nadmorske višine. Kolesarji so premagali več kot 1.000 m nadmorske višine.

Veliko bolj položna je bila včerajšnja etapa, ki jo je dobil Avstralec Cameron Scott. Kolesarji novomeškega kluba, Dušan Rajović, Žiga Horvat, Gregor Gazvoda in Radoslav Rogina, so v cilj prišli v času zmagovalca. Razmeroma ravninska, 235 kilometrov dolga etapa se je končala s ciljnim šprintom, v katerem je imel največ moči v nogah avstralski kolesar, drugo mesto je zasedel Romun Eduardo Michael Grosu, tretji pa je bil Belorus Siarhei Papok.

Kolesarje jutri ponovno čaka zahtevna, 169 kilometrov dolga etapa z vzponom na 3.760 metrov, nato pa sledi spust proti cilju, ki je na višini okoli 2.900 m.

R. N.