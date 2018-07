Albert Pavlič na čelu ZDSS – Solidarnost

27.7.2018

Albert Pavlič (Foto: L. M., arhiv DL)

Novo mesto - Na današnjem rednem Kongresu Zveze delavskih sindikatov Slovenije (ZDSS) – Solidarnost, ki je bil v Novem mestu, so na rednih volitvah organov za mandatno obdobje 2018–2022 za predsednika izvolili Alberta Pavliča, za podpredsednika pa Slavka Pungeršiča in Franca Zupanca, so sporočili iz ZDSS – Solidarnost.

Za člane predsedstva so izvolili Benjamina Ornika, Marjana Kastelca, Vladimirja Metelka, Darka Matka, Aleša Peršeta in Roberta Medveda, kongres pa je imenoval Slavka Kmetiča za častnega predsednika ZDSS – Solidarnost.

M. Ž.