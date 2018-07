Za vrtec Videk 660.000 evrov evropske podpore

27.7.2018 | 17:00

Vrtec Videk aprila letos (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o denarni podpori projektu novogradnje novomeškega otroškega vrtca Videk za osnovno šolo Bršljin, ki sicer deluje že od januarja. Približno milijon evrov vredni gradnji je s tem iz evropskega sklada za regionalni razvoj dodelila 660.000 evrov podpore, je poročala STA.

Omenjena vladna služba je danes sporočila, da z uresničitvijo naložbe »urejajo degradirano območje v Bršljinu, za katerega obstaja sum socialne degradacije«. Projekt v okviru celostnih teritorialnih naložb sicer med drugim sodi med ukrepe za izboljšanje urbanega okolja in oživitev mest, so dodali.

Na novomeški občini so za STA potrdili, da gre pri omenjeni odločitvi za sklep za nazaj, saj je občina vrtec že zgradila, januarja pa ga je napolnilo 110 otrok. Vrtec je sicer, da ne bi zapravljali časa in zaradi prostorske stiske, naselila brez uporabnega dovoljenja, a po dogovoru s pristojnimi in starši otrok, uporabno dovoljenje pa je priskrbela naknadno.

M. Ž.